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7/24 Dinle Bir Erkeğin Günlüğü

Bir Erkeğin Günlüğü Şarkı Sözleri

Şükriye Tutkun Bir Erkeğin Günlüğü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şükriye Tutkun Bir Erkeğin Günlüğü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Erkeğin Günlüğü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şükriye Tutkun

Şükriye Tutkun

Bir Erkeğin Günlüğü

  • Gaziantep Yolu

  • Acılara Tutunmak

  • Ben Ölmeden

  • Bu Aşk Burada Biter

  • Dağlara Küstüm

  • Deliler

  • Deliveren

  • Dillirga

  • Kaderimin Oyunu

  • Sen Gidince

  • Yalan

  • Zor Aşk

  • Cumartesi

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