Şükriye Tutkun

Ah güneş burada da var Ta ki batana kadar Yıldızlar yine parlar Şafak atana kadar Yıldızlar yine parlar Şafak atana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Ah bir yağmur ki dinmiyor Fener söndü yanmıyor Yüreğim dayanmıyor Hasret bitene kadar Yüreğim dayanmıyor Hasret bitene kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar