Şükriye Tutkun

Dalgındım dağlar gibi Türkülüydüm çınar çınar Ne kızarıp giden sarı Ne kızarıp gelen yeşil Dikilmiş dikmeninde Hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere Dikilmiş dikmeninde Hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere Güzel günler güzel günler hey güzel günler Gözlerinde gidenimin hey güzel günler Güzel günler güzel günler hey güzel günler Ellerinde gelenimin hey güzel günler * Balık attım olta tuttum Yaşadım gençliğimi Masal oldu çocukluğum Gençliğim bahar seli * Ve bir akşam birdenbire Bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma Koptu sazımın teli Ve bir akşam birdenbire Bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma Koptu sazımın teli Güzel günler güzel günler hey güzel günler Gözlerinde gidenimin hey güzel günler Güzel günler güzel günler hey güzel günler Ellerinde gelenimin hey güzel günler * Güzel günler güzel günler hey güzel günler Gözlerinde gidenimin hey güzel günler

Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde