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7/24 Dinle Çiğdem Der ki

Çiğdem Der ki Şarkı Sözleri

Şükriye Tutkun Çiğdem Der ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şükriye Tutkun Çiğdem Der ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çiğdem Der ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şükriye Tutkun

Şükriye Tutkun

Çiğdem Der ki

  • Kınalı Parmak Kalaylı Kazan

  • Çiğdem Der Ki Ben Elayım

  • Yiğidim Aslanım

  • Rodop Dağları Bre Pakize'm

  • Gerizler Başı

  • Bir Çift Turna Gördüm

  • Mihriban

  • Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

  • Men Baharın Kızıyam

  • Kova Kova İndiler Yazıya

  • Ananın Sesi

  • Atmacayı Vurdular

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