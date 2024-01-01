Şükriye Tutkun

-
Bahar gelende men de
Biterem göy çemende
Bahar gelende men de
Biterem göy çemende
*
Men baharın gızıyam, gızıyam
Köynegi gırmızıyam, gırmızıyam
Men baharın gızıyam, gızıyam
Köyneği gırmızıyam, gırmızıyam
*
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
*
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem
*
Başımda al şalım var
Yanağımda halım var
Başımda al şalım var
*
Yanağımda halım var
Yeyilmerem, acıyam, acıyam
Çiçeklerin tacıyam, tacıyam
Yeyilmerem acıyam, acıyam
*
Çiçeklerin tacıyam, tacıyam
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
*
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
*
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
*
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
Gezerem
*
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem
-
kınalı parmak cev tırnak
altın oymak ah ah
senin tatlı diline
olur mu toymak ah ah
*
altın çeken terazime
darasından ah ah
hem sarardım hem soldum
sevdalıktan ah ah
-
Çiğdem der ki ben elâyım
Yiğit başına belayım, hey
Çiğdem der ki ben elâyım
Yiğit başına belayım, hey
*
Hepisinden ben âlâyım
Benden âlâ çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
*
Lale der ki behey Tanrı
Benim boynum neden eğri, hey
Lale der ki behey Tanrı
Benim boynum neden eğri, hey
*
Yardan ayrı düştüm gayrı
Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Çayır çimen oldu dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
*
Nevruz derki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim, hey
Nevruz derki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim, hey
*
Mavi donlu gök gözlüyüm
Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
-
Şu sılanın, ufak tefek yolları,
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri.
Tepeden tırnağa şehir güleri,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.
***
Bugün efkarlıyım açmasın güller,
Yiğidimden kara haber verirler.
Demirden döşeyin taştan sedirler,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.
***
Ne bir haram yedi ne cana kıydı,
Ekmek kadar temiz su gibi hayrı.
Hiç kimse duymadan hükümler giydi,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.
-
-
Gerizler başından hoplayamadım aman aman
Döküldü cephanelerim toplayamadım
Döküldü cephanelerim toplayamadım
*
Düşman galip geldi haklayamadım aman aman
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
Mahkeme önünden eğildim geçtim aman aman
Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düştüm
Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düştüm
*
Ahbap düşman oldu ben buna şaştım aman aman
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da soldurman beni
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da soldurman beni
-
Bir çift turna gördüm durur dallarda
Seversen Mevla'yı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin durnalar
*
Durnam dertli öttün derdimi deştin
El vurdun yaremin başını açtın
Eşinden m'ayrıldın yolun mu şaştın
Bizim ele doğru gidin durnalar
*
Fazla gitmen Deremum'a varınca
Selam söylen eşe dosta sorunca
Sağ selamet muradınız alınca
Benden yare selam edin turnalar
*
Selama razıydım mektubun gelmez
Gurbette kalanın hiç yüzü gülmez
İbrahim halinden kimseler bilmez
Benden yare selam söylen turnalar
-
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
***
Yar değince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor, şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
***
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama, arama
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
-
Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
Sılaya gelmeye yemin mi ettin
***
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
***
Yarim sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin fidanlar meyveye geldi
Seninle gidenler sılaya döndü
***
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Gençlik elden uçtu gitti
Gelmene lüzum kalmadı
-
Kova Kova İndirdiler Yazıya
Tut Ettiler Al Kınalı Tazıya
İş Başa Düşünce Bakmaz Kuzuya
Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi
Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı
Zalım Avcı Düşmüş Gelir İzine
Alkanlar Akıtmış İki Dizine
Mor Sinekler Konmuş Ela Gözüne
Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi
Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı
Kanlı Olur Avcıların Tazısı
Kara İmiş Yavruların Yazısı
Meme Mi İstersin Ana Kuzusu
Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi
Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı
Süre Süre İndirdiler Dağlardan
Mor Sümbüllü Bahçelerden Bağlardan
Kerem Der Ki Şu Geçtiğim Yollardan
Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi
Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı
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Ana Galgim Odlanır
Söz Düşende Davadan
Bes Değil Mi Ey İnsanlar
Döküldü Gan Ahti Gan
Bes Değil Mi Kara Toprah
Su İçti Göz Yaşından
Yeryüzünde Dostu Olsun Gerek İnsan İnsanın
Könlümdeki Bu Arzular Arzusudur Zamanın
Men Anayım Bu Sesimde Yerin Göğün Derdi Var
Sulhe Gelin Ey İnsanlar Yoksa Dünya Mehvolar
Silahları Yandırın Arşa Çıksın Tütsüsü
Her Obada Her Bir Evde Kanat Açsın Sulh Sözü
Yüzü Gülsün İnsanlığın Bayram Etsin Yeryüzü
-
Atmacayı vurdular
Bir avuç kanı içün
Gel edalim sevdalık
Babanın canı içün
Gadirga yok diyular
Nereye gideyular
Benim ufak gülümü
Ellere veriyular
*
Gidemiyum yaylıya
Yol yok mudur karadan
Sevdalık edenleri
Ayırmasın Yaradan
*
Haydi gidelim Sis'e
Sis'in yolları çise
Ne dedim de darıldın
Niye gelmiyun bize
*
Burası derin orman
Görünmeyelim aman
Senin gibi güzelin
Canım yoluna kurban
Gadirganın başına
Dolu yağayır dolu
Seni gavurun gızı
Dursak bile ne olu