Men Baharın Kızıyam Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Men Baharın Kızıyam
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Bahar gelende men de
Biterem göy çemende
Bahar gelende men de
Biterem göy çemende
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Men baharın gızıyam, gızıyam
Köynegi gırmızıyam, gırmızıyam
Men baharın gızıyam, gızıyam
Köyneği gırmızıyam, gırmızıyam
*
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
*
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem
*
Başımda al şalım var
Yanağımda halım var
Başımda al şalım var
*
Yanağımda halım var
Yeyilmerem, acıyam, acıyam
Çiçeklerin tacıyam, tacıyam
Yeyilmerem acıyam, acıyam
*
Çiçeklerin tacıyam, tacıyam
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
*
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
*
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
*
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, gezerem
Gezerem
*
Uçmaga yok ganadım
Gızıl laledir adım
Çölü, düzü bezerem
Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay
Gezerem