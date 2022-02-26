Şükriye Tutkun

Mihriban Şarkı Sözleri
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Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
***
Yar değince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor, şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
***
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama, arama
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban