Şükriye Tutkun

Daha yeni düştüm derde Yem olurum kuşa kurda Daha yeni düştüm derde Yem olurum kuşa kurda *** Yüce dağlar oldu perde Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? *** Yüce dağlar oldu perde Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? *** Onca çile bu canıma Yoksulluk ocağıma Onca çile bu canıma Yoksulluk ocağıma *** Kar yağdı ömrüm bağına Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? *** Kar yağdı ömrüm bağına Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? *** Gönül bağım talan oldu Seviyordum yalan oldu Gönül bağım talan oldu Seviyordum yalan oldu *** Seni benden alan oldu Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? *** Seni benden alan oldu Neredesin nazlı yârim? Ner'desin, ner'desin, ner'desin? Akşam oldu kara gözlüm ner'desin? Off, ner'desin? Off, ner'desin?