Şükriye Tutkun

Nerdesin Şarkı Sözleri
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Daha yeni düştüm derde
Yem olurum kuşa kurda
Daha yeni düştüm derde
Yem olurum kuşa kurda
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Yüce dağlar oldu perde
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
***
Yüce dağlar oldu perde
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
***
Onca çile bu canıma
Yoksulluk ocağıma
Onca çile bu canıma
Yoksulluk ocağıma
***
Kar yağdı ömrüm bağına
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
***
Kar yağdı ömrüm bağına
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
***
Gönül bağım talan oldu
Seviyordum yalan oldu
Gönül bağım talan oldu
Seviyordum yalan oldu
***
Seni benden alan oldu
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
***
Seni benden alan oldu
Neredesin nazlı yârim?
Ner'desin, ner'desin, ner'desin?
Akşam oldu kara gözlüm ner'desin?
Off, ner'desin?
Off, ner'desin?