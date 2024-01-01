Şükriye Tutkun

Olaydım Şarkı Sözleri
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Dışarda üşüyen var, soğukta titreyen var
Sevemedim bir türlü, bu soğuk havaları
Gecenin ayazında, tütmeyen bacalar var
Yorganlara sarılmış, sızlayan bebeler var
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım
*
Sımsıcak bir odada, aşım ekmeğim varsa
Dışardaki dünyadan, habersiz yaşıyorsam
Sızlamıyorsa içim bir şey hissetmiyorsam
İnsanlığıma hayret, duygularıma hayret
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım