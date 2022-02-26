Ordu'nun Dereleri Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Ordu'nun Dereleri
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Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı, aksa
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı, aksa
***
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
***
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
***
Oy Mehmet'im, Mehmet'im
Sana küstüm, demedim
Oy Mehmet'im, Mehmet'im
Sana küstüm, demedim
***
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
***
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
***
Ordu'nun dereleri
Kara yosun bağlıyor
Ordu'nun dereleri
Kara yosun bağlıyor
***
Kalk gidelim sevdiğim
Anam evde ağlıyor
Sürmelim amman
***
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim amman
***
Oy Mehmet'im, Mehmet'im
Sana küstüm, demedim
Oy Mehmet'im, Mehmet'im
Sana küstüm, demedim
***
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
***
Beni sana gecmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman