Sen Bir Yana Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Sen Bir Yana
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Esti ayrılığın yeli
Bizim bağa deli, deli
Esti ayrılığın yeli
Bizim bağa deli, deli
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Soldu gitti sevda gülü
Sen bir yana, ben bir yana
Soldu gitti sevda gülü
Sen bir yana, ben bir yana
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Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
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Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana ben bir yana
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Durduk yere hastalandık
Çare diye, diye yandık
Durduk yere hastalandık
Çare diye, diye yandık
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Elden ele postalandık
Sen bir yanan, ben bir yana
Elden ele postalandık
Sen bir yana, ben bir yana
*
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
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Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana