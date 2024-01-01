Şükriye Tutkun

Esti ayrılığın yeli Bizim bağa deli, deli Esti ayrılığın yeli Bizim bağa deli, deli * Soldu gitti sevda gülü Sen bir yana, ben bir yana Soldu gitti sevda gülü Sen bir yana, ben bir yana * Sen bir yana, ben bir yana Nasıl düştük bu borana Sen bir yana, ben bir yana Nasıl düştük bu borana * Yazık oldu sana bana Sen bir yana, ben bir yana Yazık oldu sana bana Sen bir yana ben bir yana * Durduk yere hastalandık Çare diye, diye yandık Durduk yere hastalandık Çare diye, diye yandık * Elden ele postalandık Sen bir yanan, ben bir yana Elden ele postalandık Sen bir yana, ben bir yana * Sen bir yana, ben bir yana Nasıl düştük bu borana Sen bir yana, ben bir yana Nasıl düştük bu borana * Yazık oldu sana bana Sen bir yana, ben bir yana Yazık oldu sana bana Sen bir yana, ben bir yana