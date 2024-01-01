Sevin Gayrı Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Sevin Gayrı
-
Beni derde koyup kaçtın
Gözün aydın, sevin gayrı
Yüreğime yara açtın
Gözün aydın, sevin gayrı
Yüreğime yara açtın
Gözün aydın, sevin gayrı
*
Bir zamanlar benim oldun
Ömür fidanımı yoldun
Yeni bir sevgili buldun
Gözün aydın, sevin gayrı
Yeni bir sevgili buldun
*
Gözün aydın, sevin gayrı
Verdiğin sözleri nettin?
Beni yakıp yıkıp gittin
Harabeyi verem ettin
Gözün aydın, sevin gayrı
Harabeyi verem ettin
Gözün aydın, sevin gayrı
-
Ag Asarım Balını Da Gel Salını Salını
Ag Asarım Balını Da Gel Salını Salını
Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini
Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini
Oy Sevdiğim Oy Oy
Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini
Oy Sevdiğim Oy Oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Koydum Kesiye
Anan Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye
Oy Sevdiğim Oy Oy
Baban Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye
Oy Sevdiğim Oy Oy
***
Sistanın Başları Da Pufir Pufir Esiyi
Sistanın Başları Da Pufir Pufir Esiyi
Baban Bu Yıl Kurbani Çifter Cifter Kesiyi
Baban Bu Yıl Kurbani Çifter Cifter Kesiyi
Oy Sevdiğim Oy Oy
Anan Bu Yıl Kurbani Çifter Çifter Kesiyi
Oy Sevdiğim Oy Oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Koydum Kesiye
Anan Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye
Oy Sevdiğim Oy Oy
Baban Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye
Oy Sevdiğim Oy Oy
-
Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
*
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Eller sarıyor seni
Ben sana yandım gelin
*
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Ben sana yandım gelin
*
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Bahçalarda meleme
*
Yar göğsün düğmeleme
Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem kanlım sensin
*
Gözlerin sürmeleme
Gözlerin sürmeleme
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
*
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
*
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Bahçalarda saz olur
Gül açılır, yaz olur
*
Bahçalarda saz olur
Gül açılır, yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
*
Gülün ömrü az olur
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
*
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda...
-
Sunayı Da Deli Gönül Sunayı
Ben Yoluna Terk Eyledim Sılayı
Armağan Gönderdim Telli Durnayı
İner Gider Bir Gözleri Sürmeli
***
Sabahtan Uğradım Yarin Yurduna
Dayanılmaz Firkatine (Figanına) Derdine
Yıkılası Karlı Dağın Ardına
Aşar Gider Bir Gözleri Sürmeli
***
Ataş Yanmayınca Duman Mı Tüter
Ak Gerdan Üstünde Çimen Mi Biter
Vakti Gelmeyince Bülbül Mü Öter
Öter Gider Bir Gözleri Sürmeli
-
Gesi Bağları'nda dolanıyorum
Yitirdiğim yârimi aman aranıyorum
Yitirdiğim yârimi aman aranıyorum
***
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hâllerimi söyleyim
Hâlimden bilmiyor ben o yâri neyleyim
***
Gesi Bağları'ndan gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı konyak i̇çilsin
Kurulsun masalar rakı konyak i̇çilsin
***
Herkes sevdiğini alsın çekilsin
Atma hanım atma şu dağların ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
***
Gesi Bağları'nda bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
***
Ölüm varsa şu dünyada zulüm var
Gel otur yanıma hâllerimi söyleyim
Hâlimden bilmiyor ben o yâri neyleyim
-
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor
Kurtuluş savaşında, yirmi sekiz yaşında
Mangasının başında, taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor
*
Savaş biter, Yanık Ömer, köye döner
Köylü bütün bayram eder
Yanık Ömer kutlanır
Nişanlısı mutlulanır
*
Hey, Yanık Ömer, attan iner
Pembegül'e bağlar kemer
Köylülere gider haber
Düğüne, düğüne
*
Eline kına yakar, başına teller takar
Belinde altın kemer, öyle alana çıkar
Heey
Pembegül, allanır, pullanır
Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır
-
Evlerinin Önü Mersin
Sular Akar (Gadınım) Dersin
***
Mevlam Seni Bana Versin
Al Hançeri (Kadınım) Vur Ben Öleyim
Ah Kapınıza (Bidanem) Kul Ben Olayım
***
Evlerinin Önü Susam
Su Bulsam Da Çevremi Yuğsam
Açsam Yüzün Baksam Dursam
***
Al Hançeri (Kadınım) Vur Ben Öleyim
Ah Kapınıza (Bidanem) Kul Ben Olayım
-
Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü
*
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
*
Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men
*
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
*
Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder
*
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
-
Arda boylarında kırmızı erik
Arda boylarında kırmızı erik
Elim elin ardında on yedi belik
Elim elin ardında on yedi belik
*
Ah annecim ah annecim yaktın ya beni
Ah annecim ah annecim yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
*
Alıverin feracemi annecim diksin
Alıverin feracemi annecim diksin
O gıymatlı ismaile kendisi gitsin
O gıymatlı ismaile kendisi gitsin
*
Uyan uyan e recebim senin olayım
Uyan uyan e recebim senin olayım
Ardalar aldı ya nerde bulayım
Ardalar aldı ya nerde bulayım
*
Arda boylarına ben kendim gittim
Arda boylarına ben kendim gittim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
*
Ah annecim ah annecim yaktın ya beni
Ah annecim ah annecim yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni