Şükriye Tutkun

Sunayı Da Deli Gönlüm Sunayı Sunayı Da Deli Gönül Sunayı Ben Yoluna Terk Eyledim Sılayı Armağan Gönderdim Telli Durnayı İner Gider Bir Gözleri Sürmeli *** Sabahtan Uğradım Yarin Yurduna Dayanılmaz Firkatine (Figanına) Derdine Yıkılası Karlı Dağın Ardına Aşar Gider Bir Gözleri Sürmeli *** Ataş Yanmayınca Duman Mı Tüter Ak Gerdan Üstünde Çimen Mi Biter Vakti Gelmeyince Bülbül Mü Öter Öter Gider Bir Gözleri Sürmeli

Asiye Ag Asarım Balını Da Gel Salını Salını Ag Asarım Balını Da Gel Salını Salını Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini Oy Sevdiğim Oy Oy Adam Cebinde Taşır Senin Gibi Gelini Oy Sevdiğim Oy Oy *** Oy Asiye Asiye Tütün Koydum Kesiye Anan Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye Oy Sevdiğim Oy Oy Baban Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye Oy Sevdiğim Oy Oy *** Sistanın Başları Da Pufir Pufir Esiyi Sistanın Başları Da Pufir Pufir Esiyi Baban Bu Yıl Kurbani Çifter Cifter Kesiyi Baban Bu Yıl Kurbani Çifter Cifter Kesiyi Oy Sevdiğim Oy Oy Anan Bu Yıl Kurbani Çifter Çifter Kesiyi Oy Sevdiğim Oy Oy *** Oy Asiye Asiye Tütün Koydum Kesiye Anan Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye Oy Sevdiğim Oy Oy Baban Seni Veriyi De Bir Bag Pirasiye Oy Sevdiğim Oy Oy

Gaziantep Yolu Bahçalarda mor meni Verem ettin sen beni Bahçalarda mor meni Verem ettin sen beni * Nasıl verem olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yandım gelin * Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Ben sana yandım gelin * Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Bahçalarda meleme * Yar göğsün düğmeleme Bahçalarda meleme Yar göğsün düğmeleme Ölürsem kanlım sensin * Gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin * Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin * Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Bahçalarda saz olur Gül açılır, yaz olur * Bahçalarda saz olur Gül açılır, yaz olur Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur * Gülün ömrü az olur Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin * Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda...

Sevin Gayrı Beni derde koyup kaçtın Gözün aydın, sevin gayrı Yüreğime yara açtın Gözün aydın, sevin gayrı Yüreğime yara açtın Gözün aydın, sevin gayrı * Bir zamanlar benim oldun Ömür fidanımı yoldun Yeni bir sevgili buldun Gözün aydın, sevin gayrı Yeni bir sevgili buldun * Gözün aydın, sevin gayrı Verdiğin sözleri nettin? Beni yakıp yıkıp gittin Harabeyi verem ettin Gözün aydın, sevin gayrı Harabeyi verem ettin Gözün aydın, sevin gayrı

Gesi Bağları Gesi Bağları'nda dolanıyorum Yitirdiğim yârimi aman aranıyorum Yitirdiğim yârimi aman aranıyorum *** Bir çift selamına güveniyorum Gel otur yanıma hâllerimi söyleyim Hâlimden bilmiyor ben o yâri neyleyim *** Gesi Bağları'ndan gelsin geçilsin Kurulsun masalar rakı konyak i̇çilsin Kurulsun masalar rakı konyak i̇çilsin *** Herkes sevdiğini alsın çekilsin Atma hanım atma şu dağların ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime *** Gesi Bağları'nda bir top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var *** Ölüm varsa şu dünyada zulüm var Gel otur yanıma hâllerimi söyleyim Hâlimden bilmiyor ben o yâri neyleyim

Yanık Ömer Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor Kurtuluş savaşında, yirmi sekiz yaşında Mangasının başında, taşıyor Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor * Savaş biter, Yanık Ömer, köye döner Köylü bütün bayram eder Yanık Ömer kutlanır Nişanlısı mutlulanır * Hey, Yanık Ömer, attan iner Pembegül'e bağlar kemer Köylülere gider haber Düğüne, düğüne * Eline kına yakar, başına teller takar Belinde altın kemer, öyle alana çıkar Heey Pembegül, allanır, pullanır Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır

Evlerinin Önü Mersin Evlerinin Önü Mersin Sular Akar (Gadınım) Dersin *** Mevlam Seni Bana Versin Al Hançeri (Kadınım) Vur Ben Öleyim Ah Kapınıza (Bidanem) Kul Ben Olayım *** Evlerinin Önü Susam Su Bulsam Da Çevremi Yuğsam Açsam Yüzün Baksam Dursam *** Al Hançeri (Kadınım) Vur Ben Öleyim Ah Kapınıza (Bidanem) Kul Ben Olayım

Ey Güzel Kırım Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü * Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım * Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet Sularını içe içe toyalmadım men * Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım * Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker Kartlarımız emenç yayıp dualar eder * Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım