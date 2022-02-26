Şükriye Tutkun

Uyan Sunam Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz *** Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan *** Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan *** Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan *** Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için *** Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan *** Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan *** Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan

Başka Türlü Bir Şey Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başka Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Yaşadığımdan uzun Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince *** Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başa

Günebakan evvel zaman içinde dostlar ağaçlara ev kurardık tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık *** gönlümüz kuş gibiydi dostlar dünyaya kanat açardık tutsak değildik zamana başına buyruk yaşardık *** çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman ay büyülüydü yakamoz deniz ardından koştuğumuz son zamandır *** o zaman bu zamandır dostlar ne ister neyi özleriz denizini arayan akarsulara benzeriz pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsın günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...

Rüzgar Sessiz gelir yanıma Başını dizime yaslar Öylece uyur yağmur çiseler Damla damla göz yaşlarında Rüzgarı dinlenir kuytuda *** Ölüm ya da ayrılık Fark eder mi söyle sensiz Rüzgar ol uğulda özgürlüğünle Ne olur durma göz yaşlarınla Bugünden kal yarınlarına *** Rüzgar uğultusunu hapsetmiş İçten içe esiyor Rüzgarın sesi kesilmiş gibi Ağaçlar kuytularda Sessizce hışırdıyor Rüzgar bir sır gibi Zamanını bekliyor