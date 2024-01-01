Yarim İstanbulu Mesken Mi Tutun Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Yarim İstanbulu Mesken Mi Tutun
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Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun aman
Gördün güzelleri, beni unuttun yar yar
Gördün güzelleri, beni unuttun vay vay
Sılaya gelmeye yemin mi ettin aman
Gayrı dayanacak özüm kalmadı yar yar
Mektuba yazacak sözüm kalmadı yar yar
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Yarim sen gideli yedi yıl oldu aman
Diktiğin fidanlar meyveye döndü yar yar
Diktiğin fidanlar meyveye döndü vay vay
Seninle gidenler sılaya geldi aman
Gayrı dayanacak özüm kalmadı vay vay
Mektuba yazacak sözüm kalmadı vay vay
Gayrı dayanacak özüm kalmadı vay vay
Komşulara bakacak yüzüm kalmadı vay vay