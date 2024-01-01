Şükriye Tutkun

Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun Gördün güzelleri beni unuttun Sılaya gelmeye yemin mi ettin *** Gayri dayanacak özüm kalmadı Mektuba yazacak sözüm kalmadı *** Yarim sen gideli yedi yıl oldu Diktiğin fidanlar meyveye geldi Seninle gidenler sılaya döndü *** Gayri dayanacak özüm kalmadı Gençlik elden uçtu gitti Gelmene lüzum kalmadı

Kınalı Parmak Kalaylı Kazan kınalı parmak cev tırnak altın oymak ah ah senin tatlı diline olur mu toymak ah ah * altın çeken terazime darasından ah ah hem sarardım hem soldum sevdalıktan ah ah

Çiğdem Der Ki Ben Elayım Çiğdem der ki ben elâyım Yiğit başına belayım, hey Çiğdem der ki ben elâyım Yiğit başına belayım, hey * Hepisinden ben âlâyım Benden âlâ çiçek varmı, çiçek varmı, hey Al baharlı mavi dağlar Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey * Lale der ki behey Tanrı Benim boynum neden eğri, hey Lale der ki behey Tanrı Benim boynum neden eğri, hey * Yardan ayrı düştüm gayrı Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey Çayır çimen oldu dağlar Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey * Nevruz derki ben nazlıyım Sarp kayalarda gizliyim, hey Nevruz derki ben nazlıyım Sarp kayalarda gizliyim, hey * Mavi donlu gök gözlüyüm Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey Al baharlı mavi dağlar Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey

Yiğidim Aslanım Şu sılanın, ufak tefek yolları, Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şehir güleri, Yiğidim aslanım burda yatıyor. *** Bugün efkarlıyım açmasın güller, Yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşeyin taştan sedirler, Yiğidim aslanım burda yatıyor. *** Ne bir haram yedi ne cana kıydı, Ekmek kadar temiz su gibi hayrı. Hiç kimse duymadan hükümler giydi, Yiğidim aslanım burda yatıyor.

Gerizler Başı Gerizler başından hoplayamadım aman aman Döküldü cephanelerim toplayamadım Döküldü cephanelerim toplayamadım * Düşman galip geldi haklayamadım aman aman Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hiç uğruna da efem soldurman beni Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hiç uğruna da efem soldurman beni Mahkeme önünden eğildim geçtim aman aman Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düştüm Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düştüm * Ahbap düşman oldu ben buna şaştım aman aman Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hiç uğruna da soldurman beni Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hiç uğruna da soldurman beni

Bir Çift Turna Gördüm Bir çift turna gördüm durur dallarda Seversen Mevla'yı kalma yollarda Sizi bekleyen var bizim ellerde Bizim ele doğru gidin durnalar * Durnam dertli öttün derdimi deştin El vurdun yaremin başını açtın Eşinden m'ayrıldın yolun mu şaştın Bizim ele doğru gidin durnalar * Fazla gitmen Deremum'a varınca Selam söylen eşe dosta sorunca Sağ selamet muradınız alınca Benden yare selam edin turnalar * Selama razıydım mektubun gelmez Gurbette kalanın hiç yüzü gülmez İbrahim halinden kimseler bilmez Benden yare selam söylen turnalar

Mihriban Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban *** Yar değince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor, şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban *** Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk değince ötesini arama, arama Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, Mihriban, Mihriban

Men Baharın Kızıyam Bahar gelende men de Biterem göy çemende Bahar gelende men de Biterem göy çemende * Men baharın gızıyam, gızıyam Köynegi gırmızıyam, gırmızıyam Men baharın gızıyam, gızıyam Köyneği gırmızıyam, gırmızıyam * Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım Çölü, düzü bezerem Elden ele gezerem, gezerem * Gezerem Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım Çölü, düzü bezerem Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay Gezerem * Başımda al şalım var Yanağımda halım var Başımda al şalım var * Yanağımda halım var Yeyilmerem, acıyam, acıyam Çiçeklerin tacıyam, tacıyam Yeyilmerem acıyam, acıyam * Çiçeklerin tacıyam, tacıyam Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım * Çölü, düzü bezerem Elden ele gezerem, gezerem * Gezerem Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım Çölü, düzü bezerem * Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay Gezerem Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım Çölü, düzü bezerem Elden ele gezerem, gezerem Gezerem * Uçmaga yok ganadım Gızıl laledir adım Çölü, düzü bezerem Elden ele gezerem, ay, gezerem, ay Gezerem

Kova Kova İndiler Yazıya Kova Kova İndirdiler Yazıya Tut Ettiler Al Kınalı Tazıya İş Başa Düşünce Bakmaz Kuzuya Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı Zalım Avcı Düşmüş Gelir İzine Alkanlar Akıtmış İki Dizine Mor Sinekler Konmuş Ela Gözüne Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı Kanlı Olur Avcıların Tazısı Kara İmiş Yavruların Yazısı Meme Mi İstersin Ana Kuzusu Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı Süre Süre İndirdiler Dağlardan Mor Sümbüllü Bahçelerden Bağlardan Kerem Der Ki Şu Geçtiğim Yollardan Kaç Kuzulu Ceylan Kaç Avcı Geldi Avcılar Elinde Kaç Kuzun Kaldı

Ananın Sesi Ana Galgim Odlanır Söz Düşende Davadan Bes Değil Mi Ey İnsanlar Döküldü Gan Ahti Gan Bes Değil Mi Kara Toprah Su İçti Göz Yaşından Yeryüzünde Dostu Olsun Gerek İnsan İnsanın Könlümdeki Bu Arzular Arzusudur Zamanın Men Anayım Bu Sesimde Yerin Göğün Derdi Var Sulhe Gelin Ey İnsanlar Yoksa Dünya Mehvolar Silahları Yandırın Arşa Çıksın Tütsüsü Her Obada Her Bir Evde Kanat Açsın Sulh Sözü Yüzü Gülsün İnsanlığın Bayram Etsin Yeryüzü