Yiğidim Aslanım Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Yiğidim Aslanım
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Şu sılanın, ufak tefek yolları,
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri.
Tepeden tırnağa şehir güleri,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.
***
Bugün efkarlıyım açmasın güller,
Yiğidimden kara haber verirler.
Demirden döşeyin taştan sedirler,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.
***
Ne bir haram yedi ne cana kıydı,
Ekmek kadar temiz su gibi hayrı.
Hiç kimse duymadan hükümler giydi,
Yiğidim aslanım burda yatıyor.