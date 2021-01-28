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7/24 Dinle Şükrü Asıleren

Şükrü Asıleren

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En Çok Dinlenen Şükrü Asıleren Şarkıları

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01

Zümer Suresi 71-75 (71. ila 75. ayetler)

Şükrü Asıleren 08:28
02

Nisâ Suresi 65-70 (65. ila 70. ayetler)

Şükrü Asıleren 07:56
03

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Şükrü Asıleren 06:06
04

Enfâl Suresi 20-25 (20. ila 25. ayetler)

Şükrü Asıleren 06:51

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