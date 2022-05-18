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7/24 Dinle Şükrü Tunar
Şükrü Tunar
ALBÜM

Şükrü Tunar

Şükrü Tunar

2013 2 Şarkı 06:17
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01

Uşak Taksimi

Şükrü Tunar 03:03
02

Nihavend Taksim

Şükrü Tunar 03:14
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