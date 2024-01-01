Sümer Ezgü

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Bodrumlular erken biçer ekini
Bodrumlular erken biçer ekini
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi
*
Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini
Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini
*
Şu Bodrum'un dağlarında ceylanlar dolaşır
Şu Bodrum'un dağlarında ceylanlar dolaşır
Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır
Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır
*
Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan
Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan
Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan
Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan
*
Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini
Nasıl astın Mefaret hanım kendide kendini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini
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Harmandalı efem geliyor
Heyyy geliyor
Bileğinden kanlar akıyor
***
Gümüş bilezikli mavzerin
Namlusu şimşekler çakıyor
***
Efeme de mor cepkenler yaraşır
Yaraşır
Efem ne giyerse yakışır
***
Bütün kızanların önünde
Elinde yatağan savaşır
-
İki de keklik bir kayada ötüyor
İki de keklik bir kayada ötüyor
Ötme, de keklik, derdim bana
Yetiyor, aman, amman, yetiyor
Ötme de keklik derdim bana
Yetiyor aman, amman, yetiyor
***
Annesine kara da haber gidiyor
Annesine kara da haber gidiyor
Yazması oyalı, kundurası boyalı
Yar benim, aman, amman, yar benim
Uzun da geceler, yar boynuma
Sar benim, aman, amman, sar benim
***
İki keklik bir kayada su içer
Dertli de keklik dertsizlere derd açar
Aman, amman, derd açar
Dertli de keklik dertsizlere derd açar
Aman, amman, derd açar
***
Buna da gizli sevda derler, tez geçer
Buna gizli sevda derler, tez geçer
Yazması oyalı, kundurası boyalı
Yar benim, aman, amman, yar benim
Uzun da geceler, yar boynuma
Sar benim, aman, amman, sar benim
-
İzmir'in kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler Çakıcı
Yar fidan boylum
Yıkarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzün yok
Kamalı da Zeybek vurulmuş
Yar fidan boylum
Çakıcı'ya sözüm yok
***
Mehmet derler adına
Şeker uymaz tadına
Çakıcı da efeyi vuranlar
Ermesin muradına
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Hey hey hey
Kenardan geçeyim aman aman
Yol sizin olsun bir tanem aman
Avular içeyim aman aman
Bal sizin olsun bir tanem aman
Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay
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Bad-ı sabah selam, selam söyle o yare
Bad-ı sabah selam, selam söyle o yare
Mübarek hatırında hoş mudur nedir?
Nideyim yitirdim yar yar, ah bulamam çare
Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir?
Nideyim yitirdim yar yar bulamam çare
Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir?
Emrah eder gam bülbülüm kafeste
Emrah eder gam bülbülüm kafeste
Benim arzuhalim yar yar bildirin dosta
Kendim gurbet elde yar yar gönlüm sılada
Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir, kış mıdır nedir?
Kendim gurbet elde yar yar kalbim sılada
Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir, kış mıdır nedir?
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Cemile'min gezdiği dağlar meşeli, imanım
Cemile'min gezdiği dağlar meşeli, imanım
Aman, üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli
Aman, üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli
Gaydırı gubbak Cemile'm
Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe?
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin Hoca Memiş'e
Gaydırı gubbak Cemile'm
Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe?
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin Hoca Memiş'e
Cemile'm, sen bu yayladan gittin gideli, imanım
Cemilem, sen bu yayladan gittin gideli, imanım
Aman, oldum ben bir
Haydi, oldum ben bir, bir deli
Aman, oldum ben bir
Haydi, oldum ben bir, bir deli
Gaydırı gubbak Cemile'm
Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe?
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin Hoca Memiş'e
Gaydırı gubbak Cemile'm
Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe?
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin Hoca Memiş'e
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Hasretinle geçmeyen bu aylardan sonra
Özleminle dinmeyen bu yaşlardan sonra
Hazan mevsiminde, dolan gözlerimde
Yalan sözlerimde
Yine sen vardın
*
Sevdan yaktı yüreğimi
Sevdan yıktı dileğimi
Sevdan büktü bileğimi
Sevdan böyle mi olacaktı?
*
Hani daldan yaprağını sıyırırsın ya
Hani yüreğine hançer batırırsın ya
Hazan mevsiminde, dolan gözlerimde
Yalan sözlerimde
Yine sen vardın
*
Sevdan yaktı yüreğimi
Sevdan yıktı dileğimi
Sevdan büktü bileğimi
Sevdan böyle mi olacaktı?
-
Tellidir yavrum anam tellidir tellidir amman
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de gülibiğim biyo ötüver
Geniş oğlan gam zamanı değildir
Geniş oğlan gam zamanı değildir
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanin iliman göbekten
Telli gelin tüllü gelin geliyor geliyor amman
Ganat açmış tüylerini beleyor
Ötüver de çil horozum biyo ötüver
Telli gelin hashasımdan ölüyor
Tüylü gelin gahırından türüyor
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün çil horozu görmedim
Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanin iliman göbekten
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanin iliman göbekten
-
Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan
Analar kuzusu Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne güzelsin ay gız gül çiçeksin ay gız
Bir danasin ay gız dürdanesin ay gız
Güzeller güzeli Reyhan Reyhan
Endamın ezeli Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne güzelsin ay gız gül çiçeksin ay gız
Bir danesin ay gız dürdanesin ay gız
Bir karadır gözün Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne güzelsin ay gız gül çiçeksin ay gız
Bir danesin ay gız dürdanesin ay gız
Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan
Analar kuzusu Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne güzelsin ay gız gül çiçeksin ay gız
Bir danesin ay gız dürdanesin ay gız