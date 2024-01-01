Dumanı Da Vardır Su Dagların Basında Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Dumanı Da Vardır Su Dagların Basında
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Dumanı da vardır şu dağların başında
Dumanı da vardır şu dağların başında
Gönlüm kaldı toprağında taşında
Gönlüm kaldı toprağında taşında
Bir ben değil, cüml'alemin başında
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İmanım dağlar, bozdoğanım söğüdü
Çok verdiler, ben dutamadım öğüdü
İmanım dağlar yarim gitti, gelmedi
Gudurası çaylar, bir yudum su vermedi
"Haydi gardeş
Hoppa"