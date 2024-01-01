Sümer Ezgü '97 Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Sümer Ezgü '97
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erayidir Kızın Adı Ferayi Yar Yandım Aman
Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi
Türkmen Kızı Katarlamış Mayayı Yar Yandım Aman
Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi
Rinni Rinna Rinni Rinna Rinanay Rinanay Da
Aman Da Yandım Ferayi
Demirciler Demir Döver Tunç Olur Öf Yar Yandım Aman
Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi
Sevip Sevip Ayrılması Güç Olur Öf Yar Yandım Aman
Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi
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El çek tabip sinem üstünden
Ben benim derdimi bile bilmezsin (dertliyim vay)
Yarem yürektendir yoktur ilacın
Sen benim yaremi sarabilmezsin (dertliyim vay)
*
Yüzün güleçtir içerin hayın
Çeken bilir bu sevdanın yayın (dertliyim vay)
Yıktın viran ettin ömrüm sarayın
Sen onun bir taşın örebilmezsin (dertliyim vay)
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İlimon ektim taşa (ilimon yar aman)
Bitmedi kaldı kışa (oy oy)
Kız ben seni alırdım (ilimon yar aman)
Askerlik geldi başa (oy oy)
*
İlimon değil nar gelsin (oy oy)
Yandı da yürek kar gelsin (oy oy)
Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman)
Sarıldıkça dar gelsin (oy oy)
*
İlimon ektim düze (ilimon yar aman)
Bitmedi kaldı yaza (oy oy)
Kız ben seni alırım (ilimon yar aman)
Tezkere geldi bize (oy oy)
*
İlimon değil nar gelsin (oy oy)
Yandı da yürek kar gelsin (oy oy)
Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman)
Sarıldıkça dar gelsin (oy oy)
*
Fındık serdim harmana (ilimon yar aman)
Aşık oldum ben sana (oy oy)
İkimizin derdini (ilimon yar aman)
Yazdıralım fermana (oy oy)
*
İlimon değil nar gelsin (oy oy)
Yandı da yürek kar gelsin (oy oy)
Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman)
Sarıldıkça dar gelsin (oy oy)
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(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum
Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum
Bir tek Selamına Güveniyorum
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
(Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin
Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin
Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin
Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına
Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime
(Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var
Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var
Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
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Yazmam yazmalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Yazmam yazmalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Dağa taşa asumana
Adın yazmalı gelin
Adın yazmalı gelin
Dağa taşa asumana
Adın yazmalı gelin
Adın yazmalı gelin
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca naz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmana yaz adını
Yağdıma sal yağdını
Yazmana yaz adını
Yağdıma sal yağdını
Men sözümden dönersem
Kır kolumu kanadımı
Kır kolumu kanadımı
Men sözümden dönersem
Kır kolumu kanadımı
Kır kolumu kanadımı
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene...