Sümer Ezgü

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El edip de seni yoldan almadım
Aklını başından alıp derde salmadım
Gönül bir muhabbet istedi ama
Doluya da koydum boşa koydum çare bulmadım
Yanmış yüreklere çare de bulunmaz
*
Gençlik elde sevda serde gönlüm durulmaz
Gönül ipliği bu kopmaya gelmez
Suyuna vefasız gülü kokmaya gelmez
Şimdi güzellere bakmaya gelmez
Salıp salınıp cilve yapar kanmaya gelmez
-
Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan,
Derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik!
Yaylalarda yiğitlerin harman olduğu,
Güzellerin cilvelenip kısmet bulduğu,
Analarının yüreğinin yanık olduğu,
Anadolu'dan geldik!
Dağlardan ilham alırız, topraktan fidan alırız,
Fidanda orman görürüz, Anadolu'dan geldik!
Kavimlerle biz yerleştik,
Et tırnak olduk kaynaştık,
Törelerle biz paylaştık,
Anadolu'dan geldik!
Komşusunua güvenip de kilit vurmayan,
Karnı toksa aç olana lokma yollayan,
Misafire döşşek verip kendi yatmayan,
Anadolu'dan geldik!
Atalara selam olsun, ozanlara kelam olsun,
Bu dünyaya selam olsun, Anadolu'dan geldik!
Sıyrılıp kibiri attık,
Olgun başak gibi yattık,
Hamdık piştik tövbe ettik,
Anadolu'dan geldik!
Eflatun da bizden dostlar Yunus da bizden,
Bektaş Veli Dergahı'nda coşanlar bizden,
Çağrısında Mevlana'ya koşanlar bizden,
Anadolu'dan geldik!
Uygarlığa beşik olduk, inançlara eşit olduk
Sevdalara çeşit olduk, Anadolu'dan geldik!
Türkiye'lim unutma sen, açan gülü kurutma sen,
Bizi bize darıltma sen, Anadolu'dan geldik!
Kardeş kavgasına kurban gittik de n'oldu,
Aynı topraklarda düşman durduk da n'oldu,
37 cana cana kıydık da n'oldu,
Anadolu'dan geldik!
Ekmeğin peşinden koştuk, gurbetin suyunu içtik,
Diyardan diyara göçtük, Anadolu'dan geldik!
Bedel başlık parasına, güdülen kan davasına
Karşı çıktık hakçasına, Anadolu'dan geldik!
Cehaleti aşmak gerek, sırtı sırta çatmak gerek,
Hep ileri gitmek gerek, Anadolu'dan geldik!
-
Irak yoldan ıraklara çıktım da geldim
Neden bilmem karlı dağlar aştım da geldim
Bu yerlere sevdiğimden geçtim de geldim
Yandı bağrım istemeden düştüm de geldim
*
Irak olsun oy, ölüm bize ırak oldun oy
Yetti canlar gayrı bu son durak olsun oy
Savaşlara neden gerek olsun oy?
*
Anam gibi anaları vurmak için mi?
Babaları obaları yıkmak için mi?
Yavrum gibi yavruları yakmak için mi?
Yandı bağrım istemeden düştüm de geldim!
-
Uç gülüm yüreğinde hüzün kalmasın
Kanatlanıp gökyüzünde sevgi sarasın
Bütün karanlıklardan sıyrılıp çare bulasın
Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya
*
Hayat denen yolculukta çok şey olurmuş
Çıldırtan ihanetle zaman dudurmuş
Acılarla insan pişer, çiğlikten kurtulurmuş
Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya
-
Yüce dağların yamacı duman
Sislerin içinde yürür mehmedim
Bulutlar yükseleriken mavi semaya
Şafakla güneş gibi doğar mehmedim
Özledim seni
*
Bulutlar yükselirken mavi semaya
Şafakla güneş gibi doğar mehmedim
Özledim seni
*
Bölükler dizilir talim yerinde
Tarifsiz bir gurur taşar kalbimde
Gamı kederi sök at kalbinden
Merak etme birgün dönerim elbet
Vatan borcu namus bize emanet
*
Karların üstünde ayak izlerim
Bazen hayalinle dolar gözlerim
Bir yurdumu birde seni severim
Merak etme birgün dönerim elbet
Vatan borcu namus bize emanet
*
Biz olmasak düşün hal nice nice
Kim korur bu yurdu düşman gelince
Biliyorum gurbet zor hele sevince
Merak etme birgün dönerim elbet
Vatan borcu namus bize emanet
*
Karların üstünde ayak izlerim
Bazen hayalinle dolar gözlerim
Bir yurdumu birde seni severim
Merak etme birgün dönerim elbet
Vatan borcu namus bize emanet.
-
Yine geldi görüş günü yüreğim taştı
Kahpe felek vurdu bizi derde dert açtı
Dünya yansa içinde ben yanmazdım ama
Ağlama sen gözlerini silemem gayrı
Yüreğime kan damladı gülemem gayrı
Geceleri karanlıkta mapus zor olur
Bakışlarım göğü deler gökler yer olur
Gökyüzünden güller yağar gülistan olur
Mapustan mapusa giden ince bir yoldur
Türküleri de ekleyince gör bak ne haldır
Bizim sevdamızda dost ayrılık vardır
-
Mumların dansı bitti artık ince bir duman tüttü
Karanlıkta bir yıldız kaydı gözlerimi kapadım
*
Gül kurusu akşamlarda dost hasreti yaşadım belki de
Gül kurusu akşamlarda ayrılıklara ağladım
*
İlkbaharında bir yaprak düştü süzülerek yerlere
Karanlıkta bir yıldız kaydı kayboldu derinlere
-
Gecelerin arasında sevdalar vardı
Sevdaların arkasında yürekler kaldı
Sanki deniz ortasında ümitler dardı
Ellerim bağlandı benim,
Gözlerim dağlandı benim,
Dillerim lal oldu benim,
Küskünüm gayrı
Ellerim bağ oldu benim,
Gözlerim dağ oldu benim,
Dillerim lal oldu benim,
Suskunum gayrı
Bu yağmurlar gözlerimden akar gibidir
Yüreğim bak kor ateşte yanar gibidir
Ümitlenip boş hayale dalar gibidir
-
-
Elindedir bağlama
Kara gözlüm ağlama
Bayramlık sözlerimi
Cavır annene söyleme
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Susadım su isterim
Bana pınar gösterin
Pınar beni gandırmaz
Ben yarimi isterim
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hey
Hey
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat dıri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
-
-
Bizim yaylalarımızın menevşesi top biter
Arasında da yeşil türlü ot biter
Haydin arkadaşlar da buradan gidelim
Dirmil yaylasına da gülüm geze gidelim
Kuyu dibi taş'lolur, öksüz gözü yaş'lolur
Netcen anayı babayı, yar kokusu baş'kolur
Yaylalardan ovalara a yarim in de gel
Yayan değil kıratına a canım bin de gel
Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi,
Davul zurna çalan geldi, ha de gali sen de gel
Koyun geldi, kuzu geldi, okucudan yazı geldi,
Hacosman'ın kızı geldi, ha de gali sen de gel
Bacalardan duman geldi, arpa buğday saman geldi,
Komşu köyden imam geldi ha de gali sen de gel
Tarlalardan ayrık otu a yarim yol da
Sarı inek gayıb'oldu a canım bul da gel
-
Denizin dibinde Hatçam demirden evler
Ak gerdan üstünde anam çiftedir benler
O kınalı parmaklarda o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
O kınalı parmaklarda o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
Dalga, dalga, dalga, dalga dalgalanıyor
Hatçam'ı görenler anam sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga dalgalanıyor
Hatçam'ı görenler anam sevdalanıyor
Yüce dağ başında Hatçam ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatçam kahır çekilmez
Doldur ağuları içelim Hatçam
Ellerin köyünde Hatçam kahır çekilmez
Doldur ağuları içelim Hatçam
Dalga, dalga, dalga, dalga dalgalanıyor
Hatçam'ı görenler anam sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga dalgalanıyor
Hatçam'ı görenler anam sevdalanıyor