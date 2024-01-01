Sümer Ezgü

Hani benim sevincim ner'de? Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne? Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim ner'de? Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi, aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yanan Bölüştüm, bülüştüm Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne? Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim ner'de? Hani benim sevincim ner'de? Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeğim Aldılar kitaplarımı sorgusuz Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne? Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim ner'de? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? (Anne)