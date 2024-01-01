Sümer Ezgü

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim ner'de? Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne? Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim ner'de? Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi, aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yanan Bölüştüm, bülüştüm Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne? Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim ner'de? Hani benim sevincim ner'de? Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeğim Aldılar kitaplarımı sorgusuz Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne? Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim ner'de? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne? (Anne)

Bitter Çikolata Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter Çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne Ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme

Gidesim Geldi Bir acı var kördüğüm boğazımda Tadım yok biraz bu aralarda Dağıttım birazda son zamanlarda Yüreğim artık beni yormasana *** Gönül gözüm kapandı Sesim çıkmaz artık bu odalarda Heves ederdim ya eskiden Artık gücüm yok bu hayata *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Bir acı var kördüğüm boğazımda Tadım yok biraz bu aralarda Dağıttım birazda son zamanlarda Yüreğim artık beni yormasana *** Gönül gözüm kapandı Sesim çıkmaz artık bu odalarda Heves ederdim ya eskiden Artık gücüm yok bu hayata *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi

Makas Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna Gördüm nihayet gün gibi gerçeği *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna Gördüm nihayet gün gibi gerçeği *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde Sen gibi yaralı çok alemde

Hazin Hikaye Gönül hayat tufanında savrulup durdu Yıllar böyle geldi geçti çizgiler oldu Benim senle okuduğum bu hazin hikaye Anladığımda her şey çok geç olmuştu * Bir an için durup baksan geriye İnadından kalan bu zavallı deliye Gidişinle son bulan bu makus talihim Artık ölmek vaktiymiş bu gece bu evde * Görmeden hiç sarmadan hiç durulur mu Kalbime bir hançer vurdun kurtulur mu Bu hayat çarkının dönüşüne gülüm Uyulur mu

Eros Gün gelir aşksızlıktan durur O Çok güvendiğin kalbin Ben huzur aradım sen kusur Anılar Eros senide vurur * Ta zamanların senin olsun Taş kalpler senide yorsun Ağlamalarım geçti iç çeke çeke Şimdi utanmadan özledim mi diyorsun * Ne bulursa tok karınla yiyenler Aşkı göz görüp geçerler Uzak dursunlar hepsi benden Gördüğü her kadraja poz verenler * Sıkıldım bu işin sonu çok zor Acının hafifleticisi yok mu Tıkıldım kaldım bu deli kalbime Senin adın yok mu

Seni Sevmiyorum Sen ve ben nasıl olduda Yanyana geldik anlayamadım Bir hayatı paylaşıpda nasıl bir hata yaptım Ben sana gördüğümden tam yol ileri kaldım * Bırak yanyana durmayı adını adıma yakıştıramadım Güneş doğacak bu sefer sensiz ancak Elbet elimi yeniden biri tutacak Yüzünü görmek istemiyorum yeniden * Cehenneminde yan sen istersen İnan artık seni sevmiyorum bile ben Bıktım artık bu sürgünden ben

Sensiz Odalarda Sen kimseye benzemezsin Gülüşüne kurban olduğum Acını hiç seslemezsin Sözüne diline vurulduğum Geçmişle işim yok artık Bu güne sana asıl kaldım * Benimsin sahibimsin Senden sonra hazan mı tufan mı koymaz ki Açlığı da gördüm ben tokluğu da Alkışı da duydum feryadı da Görmedim aklımı alanı böyle yar Duramam artık sensiz bu odalarda Açlığı da gördüm ben tokluğu da Alkışı da duydum feryadı da Görmedim aklımı alanı böyle yar Duramam artık sensiz bu odalarda

Üstüme Göre Bu beden nasıl dirilir de Toplayıp kendini sever başka bir ten Haberin yok nedir buralarda bir ed Ciğerimin içinde olan biten * Sessiz sabırlı alınyazımı Bilmeden bekliyorum Günler geçse de Ömrüm bitse de * Sadece sustum seni dinliyorum Aşkın her halini gördüm senelerce En derin ve en sığ biçimde Bu kalp yanıklarım geçmedi içimde Yine giyindim bu acı tam üstüme göre

Yaprak Yaprak Yaprak yaprak dökülürken ansızın bir baktım ömür geçiyor hüzünlerim damla damla aksın aktıkça bitürlü çilem dolmuyor * Kim derse üzen beni bilmiyorum ismini, ne cismini hayatın ta kendisi bu * Hüzünlerimle çöktüm damla damla öldüm resmini gördüm yolun sonunda adını hüsran koydum yoluma taş koydum mağlup oldum hayat oyununda...