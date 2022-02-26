Sümer Ezgü

İki de keklik bir kayada ötüyor İki de keklik bir kayada ötüyor Ötme, de keklik, derdim bana Yetiyor, aman, amman, yetiyor Ötme de keklik derdim bana Yetiyor aman, amman, yetiyor *** Annesine kara da haber gidiyor Annesine kara da haber gidiyor Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim, aman, amman, yar benim Uzun da geceler, yar boynuma Sar benim, aman, amman, sar benim *** İki keklik bir kayada su içer Dertli de keklik dertsizlere derd açar Aman, amman, derd açar Dertli de keklik dertsizlere derd açar Aman, amman, derd açar *** Buna da gizli sevda derler, tez geçer Buna gizli sevda derler, tez geçer Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim, aman, amman, yar benim Uzun da geceler, yar boynuma Sar benim, aman, amman, sar benim