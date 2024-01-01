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7/24 Dinle Anadolu'dan Geldik

Anadolu'dan Geldik Şarkı Sözleri

Sümer Ezgü Anadolu'dan Geldik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sümer Ezgü Anadolu'dan Geldik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadolu'dan Geldik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sümer Ezgü

Sümer Ezgü

Anadolu'dan Geldik

  • Hatçam

  • Anadolu'dan geldik

  • Irak Olsun

  • Sular Duruldu

  • Askerin Türküsü

  • Gençlik Elde Sevda Serde

  • Mapus

  • Gül Kurusu Akşamlar

  • Ellerim Bağlandı Benim

  • Yollara Gel (Halay)

  • Hop diri diri dat diri

  • Kerimoğlu zeybeği

  • Hadi gali sen de gel

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