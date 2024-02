Sümer Ezgü

Endim de Haymana ovasına bi' yüz para gazandım of O yüz parayı da sılamda tam üç sene özendim of Aman yallah Haymanalı Hop hop deyip oynamalı Aman yallah Haymanalı Hop hop deyip oynamalı Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin Gızlar nişlesin, gergef işlesin Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin Gızlar nişlesin, gergef işlesin, hop ey Endim de Haymana ovasına goyun gütmeye of Gazanıp garkanıp da nazlı yare gitmeye of Aman yallah Haymanalı Hop hop deyip oynamalı Aman yallah Haymanalı Hop hop deyip oynamalı Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin Gızlar nişlesin, gergef işlesin Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin Gızlar nişlesin, gergef işlesin Oğlan nişlesin, gerdan işlesin Gızlar nişlesin, gergef işlesin Hayda