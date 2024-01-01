Haymanalı Şarkı Sözleri
Sümer Ezgü Haymanalı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sümer Ezgü Haymanalı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haymanalı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Endim de Haymana ovasına bi' yüz para gazandım of
O yüz parayı da sılamda tam üç sene özendim of
Aman yallah Haymanalı
Hop hop deyip oynamalı
Aman yallah Haymanalı
Hop hop deyip oynamalı
Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin
Gızlar nişlesin, gergef işlesin
Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin
Gızlar nişlesin, gergef işlesin, hop ey
Endim de Haymana ovasına goyun gütmeye of
Gazanıp garkanıp da nazlı yare gitmeye of
Aman yallah Haymanalı
Hop hop deyip oynamalı
Aman yallah Haymanalı
Hop hop deyip oynamalı
Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin
Gızlar nişlesin, gergef işlesin
Oğlan nişlesin, bildiğin işlesin
Gızlar nişlesin, gergef işlesin
Oğlan nişlesin, gerdan işlesin
Gızlar nişlesin, gergef işlesin
Hayda