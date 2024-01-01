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7/24 Dinle Yaban Gülü

Yaban Gülü Şarkı Sözleri

Sümer Ezgü Yaban Gülü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sümer Ezgü Yaban Gülü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaban Gülü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sümer Ezgü

Sümer Ezgü

Yaban Gülü

  • Hey Erenler Hak Askına

  • Çökertme

  • Dalları Bastı Kiraz

  • Kavuşmak Güman Oldu

  • Şeker Almaya Geldim

  • Sensiz Yaşayabilmirem

  • Yalnızam

  • Denize Dalmayınca

  • Emir Dağı

  • İki Büyük Nimet Var

  • Sitem

  • Yaban Gülü

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