Hey Gıdının Efesı Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Hey Gıdının Efesı
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Şu dalmadan geçtin mi?
Soğuk da sular içtin mi?
Efelerin içinde
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Yörük de Aliyi seçtin mi?
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi
Hey gidinin efesi, efesi
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Efelerin efesi
Cepkeninin kolları
Parıldıyor pulları
Yörük de Ali geliyor
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Açıl Aydın yolları
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi