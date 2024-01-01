Sümer Ezgü

Elindedir bağlama Kara gözlüm ağlama Bayramlık sözlerimi Cavır annene söyleme Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Susadım su isterim Bana pınar gösterin Pınar beni gandırmaz Ben yarimi isterim Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hey Hey Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat dıri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom

Sen benimsin benim biricik sevgilim Senden ayrı olsam senden uzak olsam Geçmez günlerim Seni görünce ben doğdum sanki yeniden Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Bundan sonra sen her şeyimsin benim Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Sen benimsin sen sevgilimsin Güneşten daha sıcak senin tatlı bakışın Ağlıyorsam eğer inan bunlar hep Sevinç gözyaşım Seni görünce ben doğdum sanki yeniden Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Bundan sonra sen her şeyimsin benim Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Sen benimsin sen sevgilimsin Lalala la-a Lalala a-a Lalala la-a Lal lala la-a Lalala la-a Lalala a-a