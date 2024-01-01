Sensiz Yaşamam Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Sensiz Yaşamam
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Elindedir bağlama
Kara gözlüm ağlama
Bayramlık sözlerimi
Cavır annene söyleme
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Susadım su isterim
Bana pınar gösterin
Pınar beni gandırmaz
Ben yarimi isterim
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Haydindi deyzem dayım
Gurusun ağzım dilim
Ben ablanı gaçırcem
Enişten olcam gayım
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hey
Hey
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
Ben yarime ölüyom
Hop diri diri dat dıri dat dom
Ben yarimi seviyom
Hop diri diri dat diri dat dom
-
Sen benimsin benim biricik sevgilim
Senden ayrı olsam senden uzak olsam
Geçmez günlerim
Seni görünce ben doğdum sanki yeniden
Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Bundan sonra sen her şeyimsin benim
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Sen benimsin sen sevgilimsin
Güneşten daha sıcak senin tatlı bakışın
Ağlıyorsam eğer inan bunlar hep
Sevinç gözyaşım
Seni görünce ben doğdum sanki yeniden
Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Bundan sonra sen her şeyimsin benim
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Sen benimsin sen sevgilimsin
Lalala la-a
Lalala a-a
Lalala la-a
Lal lala la-a
Lalala la-a
Lalala a-a