Sümer Ezgü

İki Büyük Nimet Var İki büyük nimetim var Biri anam, biri yarim ey İkisine de hürmetim var Biri anam, anam, biri yarim Ana deyip de geçilmez Yar anadan seçilmez İkisine de kıymat biçilmez Biri anam, biri yarim Birisi var etti beni Birisi yar etti beni İkisinin de birdir yeri Biri anam, biri yarim Garibim, halımı bildir Hikmetleri gizli sırdır Hep onların hakkı birdir Biri anam, biri yarim Anam, anam, garip anam Bu derdimi ben kime, kime, kime yanam

Çökertme Çökertme 'den çıktım da Halil'im aman başım selâmet Bitez de yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ıma emanet *** Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası *** Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı İpeklide mendilimi Halil'im aman rüzgar aldı Benimde nazlı Gülsüm'ümü aman golcular aldı *** Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası

Dalları Bastı Kiraz Hay hay Potinimin bağına Düştüm gönül ağına Yenile bir yar sevdim O da gelmiş çağına Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Yanarım ben halime Senedim yok yarime Ne dedin de aldandım Senin gibi zalime Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Giderim ben de ben de Bir arzum kaldı sende Dilerim ben Allah'tan Gelim olasın sen de Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz

Hey Erenler Hak Askına Ey erenler Hak aşkına Kalkın samaha dönelim Gönüldeki dost aşkına Kalkın samaha dönelim * Dargınlık gitsin aradan Hoş görsün bizi Yaradan Üçer beşer bir sıradan Kalkın samaha dönelim * O yokları var edene Gerçek halin' sır edene Şükredelim yar edene Kalkın samaha dönelim * Hak lokmasın yiye yiye Biz bu deme geldik niye Allah Allah diye diye Kalkın samaha dönelim * Aşık olan çalsın sazı Aysın cümlemizin özü Hak affetsin hepimizi Kalkın samaha dönelim * Garib'im döndüm şaşkına Hak yardım etsin düşküne Gönüldeki dost aşkına Kalkın samaha dönelim

Kavuşmak Güman Oldu Gavuşmak güman oldu da Oy, oy, oy, oy Hâllarım yaman oldu da Gel, sevdiğim, gel, gel Hâllarım yaman oldu da Gel, sevdiğim, gel, gel Hasretini çekerim Oy, oy, oy, oy Bi' hayli zaman oldu da Gel, sevdiğim, gel, gel Bi' hayli zaman oldu da Gel, sevdiğim, gel, gel Sevdayı çeken bilir Oy, oy, oy, oy Gözyaşı döken bilir de Gel, sevdiğim, gel, gel Gözyaşı döken bilir de Gel, sevdiğim, gel, gel Bu sevdanın elinden Oy, oy, oy, oy Belini büken bilir de Gel, sevdiğim, gel, gel Belini büken bilir de Gel, sevdiğim, gel, gel Garibim, bildir gayrı da Oy, oy, oy, oy Yüzümü güldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel Yüzümü güldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel Ya benim muradımı ver Oy, oy, oy, oy Ya beni öldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel Ya beni öldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel Ya benim muradımı ver Oy, oy, oy, oy Ya beni öldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel Ya beni öldür gayrı da Gel, sevdiğim, gel, gel

Şeker Almaya Geldim Oy Battı Bulunmaz Mı Da Bu Sevda Sorulmaz Mı Gözlerimin İçinde De Sevdiğim Görülmez Mi Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kolların Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kolların Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim Ay Batar Bedir Allah Da Bu Sevda Nedir Allah Ayrılık Yaman Oldu Da Çaresi Nedir Allah Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kolların Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kolların Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim Ay Doğdu Beyaz Yarim De Gül Bana Biraz Yarim Alacağım And Olsunda Geçmeden Bu Yaz Yarim Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kolların Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim Şeker Almaya Geldim Yari Görmeye Geldim Aç Kollarını Sevdalımda Seni Sarmaya Geldim

Sensiz Yaşayabilmirem Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Seni görmeyende fenadır halım İntizarda koyma gadan men alım Seni görmeyende fenadır halım İntizarda koyma gadan men alım Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan

Yalnızam GÖNLÜM SENİN ESİRİN KALBİM SENİNDİR YAR KALBİM SENİNDİR İNSAF EYLE HOŞ SÖZLE BENİ SEVİNDİR YAR BENİ SEVİNDİR * SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ GİDEN AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ YALNIZIM YALNIZ YALNIZIM YALNIZ GEL BENİ DERTLERE SALAN KAÇAN VEFASIZ * SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ GİDER AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ DAĞLAR BAŞI DUMANDIR GENE DUMANDIR YAR GENE DUMANDIR * AYRILIĞIN ÖLÜMDEN BANA YAMANDIR YAR BANA YAMANDIR SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ GİDER AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ * YALNIZIM YALNIZ YALNIZIM YALNIZ GEL BENİ DERTLERE SALAN KAÇAN VEFASIZ SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ GİDER BİR GÜN BU GÖZELLİK SENE DE GALMAZ SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ GİDER AYKIZ BU GÜZELLİK SENE DE GALMAZ

Denize Dalmayınca Denize dalmayınca Aman bir balık almayınca Amman bir balık almayınca Biz buradan kalkmayız Amman gök kandil olmayınca Amman gök kandil olmayınca Aman aman Ali'm nerdesin Aman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin Denize dalayım mı Aman bir balık alayım mı Aman bir balık alayım mı Ay battı güneş doğdu Aman daha yalvarayım mı Aman daha yalvarayım mı Aman aman Ali'm nerdesin Amman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin Aman aman Ali'm nerdesin Amman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin Aman aman Ali'm nerdesin Amman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin Aman benim gibi dertli misin

Emir Dağı Emirdağı birbirine ulalı Emirdağı birbirine ulalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı Burnun mu böyüdü gelin olalı? Burnun mu böyüdü gelin olalı? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? Bilemedim yaylanızın yolunu Bilemedim yaylanızın yolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu Eğer anan seni bana vermezse Eğer anan seni bana vermezse Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu Emirdağı'na da kara gidelim Emirdağı'na da kara gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim Buranın güzeli gönül eylemez Buranın güzeli gönül eylemez Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim