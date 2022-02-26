Bir Sevdadır Türküler Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Bir Sevdadır Türküler
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İki de keklik bir kayada ötüyor
İki de keklik bir kayada ötüyor
Ötme, de keklik, derdim bana
Yetiyor, aman, amman, yetiyor
Ötme de keklik derdim bana
Yetiyor aman, amman, yetiyor
***
Annesine kara da haber gidiyor
Annesine kara da haber gidiyor
Yazması oyalı, kundurası boyalı
Yar benim, aman, amman, yar benim
Uzun da geceler, yar boynuma
Sar benim, aman, amman, sar benim
***
İki keklik bir kayada su içer
Dertli de keklik dertsizlere derd açar
Aman, amman, derd açar
Dertli de keklik dertsizlere derd açar
Aman, amman, derd açar
***
Buna da gizli sevda derler, tez geçer
Buna gizli sevda derler, tez geçer
Yazması oyalı, kundurası boyalı
Yar benim, aman, amman, yar benim
Uzun da geceler, yar boynuma
Sar benim, aman, amman, sar benim
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Harmandalı efem geliyor
Heyyy geliyor
Bileğinden kanlar akıyor
***
Gümüş bilezikli mavzerin
Namlusu şimşekler çakıyor
***
Efeme de mor cepkenler yaraşır
Yaraşır
Efem ne giyerse yakışır
***
Bütün kızanların önünde
Elinde yatağan savaşır
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İzmir'in kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler Çakıcı
Yar fidan boylum
Yıkarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzün yok
Kamalı da Zeybek vurulmuş
Yar fidan boylum
Çakıcı'ya sözüm yok
***
Mehmet derler adına
Şeker uymaz tadına
Çakıcı da efeyi vuranlar
Ermesin muradına
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