Sümer Ezgü

İlimon ektim İlimon ektim taşa (ilimon yar aman) Bitmedi kaldı kışa (oy oy) Kız ben seni alırdım (ilimon yar aman) Askerlik geldi başa (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy) * İlimon ektim düze (ilimon yar aman) Bitmedi kaldı yaza (oy oy) Kız ben seni alırım (ilimon yar aman) Tezkere geldi bize (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy) * Fındık serdim harmana (ilimon yar aman) Aşık oldum ben sana (oy oy) İkimizin derdini (ilimon yar aman) Yazdıralım fermana (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy)

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez