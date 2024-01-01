Sümer Ezgü

Ilvanlım Şarkı Sözleri
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Gayayı gırcı duttu
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Bizde bir yâr sevmeynen
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Guş burnuyu budarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Bizi bur'dan govarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Zülüf kısa yüz örtmez
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Bu gözler seni gördü
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım