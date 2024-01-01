Sümer Ezgü

Gayayı gırcı duttu İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Bizde bir yâr sevmeynen İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Guş burnuyu budarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Bizi bur'dan govarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Zülüf kısa yüz örtmez İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Bu gözler seni gördü İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım