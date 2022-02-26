Sümer Ezgü

Kütahya'nın Pınarları Akışır, Devriyeler Kol Kol Olmuş Bakışır. Asalı'ya Çuha Şalvar Yakışır, *** Aman Aman Vehbi Öyle De Böyle Olur Mu. Ah Ben Ölürsem Dünya Sana Galır Mı. *** Salın Gelip Musallaya Dayandı, Gar Beyaz Vehbim Al Kanlara Boyandı. Seni Vuran Oğlan Nasıl Dayandı, *** Aman Aman Vehbi Öyle De Böyle Olur Mu. Ah Ben Ölürsem Dünya Sana Galır Mı.