Lıngo Lıngo Sıseler Şarkı Sözleri
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Sümer Ezgü
Lıngo Lıngo Sıseler
Tüm Şarkıları
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Giydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz hacı cavcav
Canıma değsin
Giydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar, yar yar, yar yar aman
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar, yar yar, yar yar aman
Yar, yar yar aman
Giydiğim beyaz
Geceler ayaz
Bu da bir mıraz hacı cavcav
Canıma değsin
Giydiğim beyaz
Geceler ayaz
Bu da bir mıraz hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar yar yar yar yar aman
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar, yar yar, yar yar aman
Yar, yar yar aman
Giydiğim sarı
Geceler yarı
Sen kimin yarı hacı cavcav
Canıma değsin
Giydiğim sarı
Geceler yarı
Sen kimin yarı hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar, yar yar, yar yar aman
Lingo lingo şişeler
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar, yar yar, yar yar aman
Yar, yar yar aman
Yar, yar yar aman