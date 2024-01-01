Sümer Ezgü

Giydiğim atlas İğneler batmaz Yar bensiz yatmaz hacı cavcav Canıma değsin Giydiğim atlas İğneler batmaz Yar bensiz yatmaz hacı cavcav Canıma değsin Şişeler Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar, yar yar, yar yar aman Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar, yar yar, yar yar aman Yar, yar yar aman Giydiğim beyaz Geceler ayaz Bu da bir mıraz hacı cavcav Canıma değsin Giydiğim beyaz Geceler ayaz Bu da bir mıraz hacı cavcav Canıma değsin Şişeler Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar yar yar yar yar aman Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar, yar yar, yar yar aman Yar, yar yar aman Giydiğim sarı Geceler yarı Sen kimin yarı hacı cavcav Canıma değsin Giydiğim sarı Geceler yarı Sen kimin yarı hacı cavcav Canıma değsin Şişeler Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar, yar yar, yar yar aman Lingo lingo şişeler Irakı mı içtin sen bensiz Çamura mı düştün a densiz Yar yar, yar yar, yar yar aman Yar, yar yar aman Yar, yar yar aman