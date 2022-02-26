Sümer Ezgü

Sarı Zeybek Şarkı Sözleri
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Sarı zeybek, aman, şu dağlara yaslanır, aman
Yağmur yağar silahları, amman, ıslanır
Bir gün olur, aman, deli gönül uslanır, aman
Eyvah olsun, telli de doru aman, şanına
Eğil, bir bak mor cepkenin, efem, kanına
***
Karşı dağı, aman, duman aldı bürüdü, aman
Üç yüz atlı, beş yüz yaya, amman, yürüdü
Sarı zeybek, aman, şu cihanda bir idi, aman
Eyvah olsun, telli de doru amman, şanına
Eğil, bir bak mor cepkenin, efem, kanına