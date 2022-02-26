Sümer Ezgü

Sarı zeybek, aman, şu dağlara yaslanır, aman Yağmur yağar silahları, amman, ıslanır Bir gün olur, aman, deli gönül uslanır, aman Eyvah olsun, telli de doru aman, şanına Eğil, bir bak mor cepkenin, efem, kanına *** Karşı dağı, aman, duman aldı bürüdü, aman Üç yüz atlı, beş yüz yaya, amman, yürüdü Sarı zeybek, aman, şu cihanda bir idi, aman Eyvah olsun, telli de doru amman, şanına Eğil, bir bak mor cepkenin, efem, kanına