Sümer Ezgü

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Güzelim yürekten bağlıyam sana
Eziyet eder mi seven sevene
Güzelim yürekten bağlıyam sana
Eziyet eder mi seven sevene
Yandırdın kalbimi aman
Ey kaşları keman
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan
Seni görmeyende fenadır halım
İntizarda koyma gadan men alım
Seni görmeyende fenadır halım
İntizarda koyma gadan men alım
Yandırdın kalbimi aman
Ey kaşları keman
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşayabilmerem
Ey sevgili canan
Bu derdime inan
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Çökertme 'den çıktım da Halil'im aman başım selâmet
Bitez de yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet
Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ıma emanet
***
Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası
***
Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı
İpeklide mendilimi Halil'im aman rüzgar aldı
Benimde nazlı Gülsüm'ümü aman golcular aldı
***
Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası
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Hay hay
Potinimin bağına
Düştüm gönül ağına
Yenile bir yar sevdim
O da gelmiş çağına
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
Hey hey
Yanarım ben halime
Senedim yok yarime
Ne dedin de aldandım
Senin gibi zalime
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
Hey hey
Giderim ben de ben de
Bir arzum kaldı sende
Dilerim ben Allah'tan
Gelim olasın sen de
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
-
Ey erenler Hak aşkına
Kalkın samaha dönelim
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın samaha dönelim
*
Dargınlık gitsin aradan
Hoş görsün bizi Yaradan
Üçer beşer bir sıradan
Kalkın samaha dönelim
*
O yokları var edene
Gerçek halin' sır edene
Şükredelim yar edene
Kalkın samaha dönelim
*
Hak lokmasın yiye yiye
Biz bu deme geldik niye
Allah Allah diye diye
Kalkın samaha dönelim
*
Aşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü
Hak affetsin hepimizi
Kalkın samaha dönelim
*
Garib'im döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın samaha dönelim
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Gavuşmak güman oldu da
Oy, oy, oy, oy
Hâllarım yaman oldu da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Hâllarım yaman oldu da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Hasretini çekerim
Oy, oy, oy, oy
Bi' hayli zaman oldu da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Bi' hayli zaman oldu da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Sevdayı çeken bilir
Oy, oy, oy, oy
Gözyaşı döken bilir de
Gel, sevdiğim, gel, gel
Gözyaşı döken bilir de
Gel, sevdiğim, gel, gel
Bu sevdanın elinden
Oy, oy, oy, oy
Belini büken bilir de
Gel, sevdiğim, gel, gel
Belini büken bilir de
Gel, sevdiğim, gel, gel
Garibim, bildir gayrı da
Oy, oy, oy, oy
Yüzümü güldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Yüzümü güldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Ya benim muradımı ver
Oy, oy, oy, oy
Ya beni öldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Ya beni öldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Ya benim muradımı ver
Oy, oy, oy, oy
Ya beni öldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
Ya beni öldür gayrı da
Gel, sevdiğim, gel, gel
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Oy Battı Bulunmaz Mı Da
Bu Sevda Sorulmaz Mı
Gözlerimin İçinde De
Sevdiğim Görülmez Mi
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kolların Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kolların Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
Ay Batar Bedir Allah Da
Bu Sevda Nedir Allah
Ayrılık Yaman Oldu Da
Çaresi Nedir Allah
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kolların Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kolların Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
Ay Doğdu Beyaz Yarim De
Gül Bana Biraz Yarim
Alacağım And Olsunda
Geçmeden Bu Yaz Yarim
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kolların Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
Şeker Almaya Geldim
Yari Görmeye Geldim
Aç Kollarını Sevdalımda
Seni Sarmaya Geldim
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GÖNLÜM SENİN ESİRİN
KALBİM SENİNDİR YAR KALBİM SENİNDİR
İNSAF EYLE HOŞ SÖZLE
BENİ SEVİNDİR YAR BENİ SEVİNDİR
*
SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ
GİDEN AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ
YALNIZIM YALNIZ YALNIZIM YALNIZ
GEL BENİ DERTLERE SALAN KAÇAN VEFASIZ
*
SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ
GİDER AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ
DAĞLAR BAŞI DUMANDIR
GENE DUMANDIR YAR GENE DUMANDIR
*
AYRILIĞIN ÖLÜMDEN BANA YAMANDIR
YAR BANA YAMANDIR
SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ
GİDER AYGIZ BU GÜZELLİK SANA DA KALMAZ
*
YALNIZIM YALNIZ YALNIZIM YALNIZ
GEL BENİ DERTLERE SALAN KAÇAN VEFASIZ
SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ
GİDER BİR GÜN BU GÖZELLİK SENE DE GALMAZ
SÖYLE NEDİR BU EDALAR BU İŞVE BU NAZ
GİDER AYKIZ BU GÜZELLİK SENE DE GALMAZ
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Denize dalmayınca
Aman bir balık almayınca
Amman bir balık almayınca
Biz buradan kalkmayız
Amman gök kandil olmayınca
Amman gök kandil olmayınca
Aman aman Ali'm nerdesin
Aman kaldır camın perdesin
Aman benim gibi dertli misin
Denize dalayım mı
Aman bir balık alayım mı
Aman bir balık alayım mı
Ay battı güneş doğdu
Aman daha yalvarayım mı
Aman daha yalvarayım mı
Aman aman Ali'm nerdesin
Amman kaldır camın perdesin
Aman benim gibi dertli misin
Aman aman Ali'm nerdesin
Amman kaldır camın perdesin
Aman benim gibi dertli misin
Aman aman Ali'm nerdesin
Amman kaldır camın perdesin
Aman benim gibi dertli misin
Aman benim gibi dertli misin
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Emirdağı birbirine ulalı
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
Bilemedim yaylanızın yolunu
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
Eğer anan seni bana vermezse
Eğer anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
Emirdağı'na da kara gidelim
Emirdağı'na da kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Buranın güzeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim
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İki büyük nimetim var
Biri anam, biri yarim ey
İkisine de hürmetim var
Biri anam, anam, biri yarim
Ana deyip de geçilmez
Yar anadan seçilmez
İkisine de kıymat biçilmez
Biri anam, biri yarim
Birisi var etti beni
Birisi yar etti beni
İkisinin de birdir yeri
Biri anam, biri yarim
Garibim, halımı bildir
Hikmetleri gizli sırdır
Hep onların hakkı birdir
Biri anam, biri yarim
Anam, anam, garip anam
Bu derdimi ben kime, kime, kime yanam
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Saçların Dağılmış Yaprak Misali
Dudağın Kurumuş Toprak Misali
Gözlerin Buğulu Maziye Dalmış
Yanağın Sararmış Çiçek Misali
Çünkü Sen Yaban Gülüsün
Sen Yaban Gülüsün
Çatlak Dudakların Ateşti Sanki
Mis Kokulu Bedenin Bir Düştü Sanki
Şimdi Gözlerimden Akan Damlalar
Geçmişe Özlemle Süzüldü Sanki
Çünkü Sen Yaban Gülüsün
Sen Yaban Gülüsün
Dokunmayın Güllere Siz Yerinde Dursun
Sıcak Duyguların İlhamı Olsun
Yaban Güllerinin Kaderi Mi Bu
Hoyratın Elinde Oyuncak Olsun
Çünkü Sen Yaban Gülüsün
Sen Yaban Gülüsün