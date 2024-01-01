Sümer Ezgü

Sevdan Hasretinle geçmeyen bu aylardan sonra Özleminle dinmeyen bu yaşlardan sonra Hazan mevsiminde, dolan gözlerimde Yalan sözlerimde Yine sen vardın * Sevdan yaktı yüreğimi Sevdan yıktı dileğimi Sevdan büktü bileğimi Sevdan böyle mi olacaktı? * Hani daldan yaprağını sıyırırsın ya Hani yüreğine hançer batırırsın ya Hazan mevsiminde, dolan gözlerimde Yalan sözlerimde Yine sen vardın * Sevdan yaktı yüreğimi Sevdan yıktı dileğimi Sevdan büktü bileğimi Sevdan böyle mi olacaktı?

Harmandalı Zeybeği Harmandalı efem geliyor Heyyy geliyor Bileğinden kanlar akıyor *** Gümüş bilezikli mavzerin Namlusu şimşekler çakıyor *** Efeme de mor cepkenler yaraşır Yaraşır Efem ne giyerse yakışır *** Bütün kızanların önünde Elinde yatağan savaşır

İki Keklik İki de keklik bir kayada ötüyor İki de keklik bir kayada ötüyor Ötme, de keklik, derdim bana Yetiyor, aman, amman, yetiyor Ötme de keklik derdim bana Yetiyor aman, amman, yetiyor *** Annesine kara da haber gidiyor Annesine kara da haber gidiyor Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim, aman, amman, yar benim Uzun da geceler, yar boynuma Sar benim, aman, amman, sar benim *** İki keklik bir kayada su içer Dertli de keklik dertsizlere derd açar Aman, amman, derd açar Dertli de keklik dertsizlere derd açar Aman, amman, derd açar *** Buna da gizli sevda derler, tez geçer Buna gizli sevda derler, tez geçer Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim, aman, amman, yar benim Uzun da geceler, yar boynuma Sar benim, aman, amman, sar benim

İzmir'in Kavakları İzmir'in kavakları Dökülür yaprakları Bize de derler Çakıcı Yar fidan boylum Yıkarız konakları *** Selvim senden uzun yok Yaprağında düzün yok Kamalı da Zeybek vurulmuş Yar fidan boylum Çakıcı'ya sözüm yok *** Mehmet derler adına Şeker uymaz tadına Çakıcı da efeyi vuranlar Ermesin muradına

Aslan Mustafam Hey hey hey Kenardan geçeyim aman aman Yol sizin olsun bir tanem aman Avular içeyim aman aman Bal sizin olsun bir tanem aman Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay

Bad-ı Sabah Bad-ı sabah selam, selam söyle o yare Bad-ı sabah selam, selam söyle o yare Mübarek hatırında hoş mudur nedir? Nideyim yitirdim yar yar, ah bulamam çare Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir? Nideyim yitirdim yar yar bulamam çare Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir? Emrah eder gam bülbülüm kafeste Emrah eder gam bülbülüm kafeste Benim arzuhalim yar yar bildirin dosta Kendim gurbet elde yar yar gönlüm sılada Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir, kış mıdır nedir? Kendim gurbet elde yar yar kalbim sılada Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir, kış mıdır nedir?

Cemilem Cemile'min gezdiği dağlar meşeli, imanım Cemile'min gezdiği dağlar meşeli, imanım Aman, üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli Aman, üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli Gaydırı gubbak Cemile'm Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın Ünnen gelin Hoca Memiş'e Gaydırı gubbak Cemile'm Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın Ünnen gelin Hoca Memiş'e Cemile'm, sen bu yayladan gittin gideli, imanım Cemilem, sen bu yayladan gittin gideli, imanım Aman, oldum ben bir Haydi, oldum ben bir, bir deli Aman, oldum ben bir Haydi, oldum ben bir, bir deli Gaydırı gubbak Cemile'm Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın Ünnen gelin Hoca Memiş'e Gaydırı gubbak Cemile'm Nasıl, nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın Ünnen gelin Hoca Memiş'e

Bodrum Hakimi Bodrumlular erken biçer ekini Bodrumlular erken biçer ekini Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi * Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini * Şu Bodrum'un dağlarında ceylanlar dolaşır Şu Bodrum'un dağlarında ceylanlar dolaşır Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır * Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan * Nasıl astın Mefaret hanım ipede kendini Nasıl astın Mefaret hanım kendide kendini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini

Asmam çardaktan Tellidir yavrum anam tellidir tellidir amman Denizli'nin horozları bellidir Ötüver de gülibiğim biyo ötüver Geniş oğlan gam zamanı değildir Geniş oğlan gam zamanı değildir Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanin iliman göbekten Telli gelin tüllü gelin geliyor geliyor amman Ganat açmış tüylerini beleyor Ötüver de çil horozum biyo ötüver Telli gelin hashasımdan ölüyor Tüylü gelin gahırından türüyor Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün çil horozu görmedim Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanin iliman göbekten Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanin canım sıkıldı Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanin iliman göbekten