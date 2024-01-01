Sümer Ezgü

Sular Duruldu Şarkı Sözleri
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Uç gülüm yüreğinde hüzün kalmasın
Kanatlanıp gökyüzünde sevgi sarasın
Bütün karanlıklardan sıyrılıp çare bulasın
Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya
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Hayat denen yolculukta çok şey olurmuş
Çıldırtan ihanetle zaman dudurmuş
Acılarla insan pişer, çiğlikten kurtulurmuş
Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya