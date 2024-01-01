Sümer Ezgü

Sular Duruldu Uç gülüm yüreğinde hüzün kalmasın Kanatlanıp gökyüzünde sevgi sarasın Bütün karanlıklardan sıyrılıp çare bulasın Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya * Hayat denen yolculukta çok şey olurmuş Çıldırtan ihanetle zaman dudurmuş Acılarla insan pişer, çiğlikten kurtulurmuş Gün doğdu bak! Sular duruldu şimdi ya

Anadolu'dan geldik Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, Derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik! Yaylalarda yiğitlerin harman olduğu, Güzellerin cilvelenip kısmet bulduğu, Analarının yüreğinin yanık olduğu, Anadolu'dan geldik! Dağlardan ilham alırız, topraktan fidan alırız, Fidanda orman görürüz, Anadolu'dan geldik! Kavimlerle biz yerleştik, Et tırnak olduk kaynaştık, Törelerle biz paylaştık, Anadolu'dan geldik! Komşusunua güvenip de kilit vurmayan, Karnı toksa aç olana lokma yollayan, Misafire döşşek verip kendi yatmayan, Anadolu'dan geldik! Atalara selam olsun, ozanlara kelam olsun, Bu dünyaya selam olsun, Anadolu'dan geldik! Sıyrılıp kibiri attık, Olgun başak gibi yattık, Hamdık piştik tövbe ettik, Anadolu'dan geldik! Eflatun da bizden dostlar Yunus da bizden, Bektaş Veli Dergahı'nda coşanlar bizden, Çağrısında Mevlana'ya koşanlar bizden, Anadolu'dan geldik! Uygarlığa beşik olduk, inançlara eşit olduk Sevdalara çeşit olduk, Anadolu'dan geldik! Türkiye'lim unutma sen, açan gülü kurutma sen, Bizi bize darıltma sen, Anadolu'dan geldik! Kardeş kavgasına kurban gittik de n'oldu, Aynı topraklarda düşman durduk da n'oldu, 37 cana cana kıydık da n'oldu, Anadolu'dan geldik! Ekmeğin peşinden koştuk, gurbetin suyunu içtik, Diyardan diyara göçtük, Anadolu'dan geldik! Bedel başlık parasına, güdülen kan davasına Karşı çıktık hakçasına, Anadolu'dan geldik! Cehaleti aşmak gerek, sırtı sırta çatmak gerek, Hep ileri gitmek gerek, Anadolu'dan geldik!

Irak Olsun Irak yoldan ıraklara çıktım da geldim Neden bilmem karlı dağlar aştım da geldim Bu yerlere sevdiğimden geçtim de geldim Yandı bağrım istemeden düştüm de geldim * Irak olsun oy, ölüm bize ırak oldun oy Yetti canlar gayrı bu son durak olsun oy Savaşlara neden gerek olsun oy? * Anam gibi anaları vurmak için mi? Babaları obaları yıkmak için mi? Yavrum gibi yavruları yakmak için mi? Yandı bağrım istemeden düştüm de geldim!

Askerin Türküsü Yüce dağların yamacı duman Sislerin içinde yürür mehmedim Bulutlar yükseleriken mavi semaya Şafakla güneş gibi doğar mehmedim Özledim seni * Bulutlar yükselirken mavi semaya Şafakla güneş gibi doğar mehmedim Özledim seni * Bölükler dizilir talim yerinde Tarifsiz bir gurur taşar kalbimde Gamı kederi sök at kalbinden Merak etme birgün dönerim elbet Vatan borcu namus bize emanet * Karların üstünde ayak izlerim Bazen hayalinle dolar gözlerim Bir yurdumu birde seni severim Merak etme birgün dönerim elbet Vatan borcu namus bize emanet * Biz olmasak düşün hal nice nice Kim korur bu yurdu düşman gelince Biliyorum gurbet zor hele sevince Merak etme birgün dönerim elbet Vatan borcu namus bize emanet * Karların üstünde ayak izlerim Bazen hayalinle dolar gözlerim Bir yurdumu birde seni severim Merak etme birgün dönerim elbet Vatan borcu namus bize emanet.

Gençlik Elde Sevda Serde El edip de seni yoldan almadım Aklını başından alıp derde salmadım Gönül bir muhabbet istedi ama Doluya da koydum boşa koydum çare bulmadım Yanmış yüreklere çare de bulunmaz * Gençlik elde sevda serde gönlüm durulmaz Gönül ipliği bu kopmaya gelmez Suyuna vefasız gülü kokmaya gelmez Şimdi güzellere bakmaya gelmez Salıp salınıp cilve yapar kanmaya gelmez

Mapus Yine geldi görüş günü yüreğim taştı Kahpe felek vurdu bizi derde dert açtı Dünya yansa içinde ben yanmazdım ama Ağlama sen gözlerini silemem gayrı Yüreğime kan damladı gülemem gayrı Geceleri karanlıkta mapus zor olur Bakışlarım göğü deler gökler yer olur Gökyüzünden güller yağar gülistan olur Mapustan mapusa giden ince bir yoldur Türküleri de ekleyince gör bak ne haldır Bizim sevdamızda dost ayrılık vardır

Gül Kurusu Akşamlar Mumların dansı bitti artık ince bir duman tüttü Karanlıkta bir yıldız kaydı gözlerimi kapadım * Gül kurusu akşamlarda dost hasreti yaşadım belki de Gül kurusu akşamlarda ayrılıklara ağladım * İlkbaharında bir yaprak düştü süzülerek yerlere Karanlıkta bir yıldız kaydı kayboldu derinlere

Ellerim Bağlandı Benim Gecelerin arasında sevdalar vardı Sevdaların arkasında yürekler kaldı Sanki deniz ortasında ümitler dardı Ellerim bağlandı benim, Gözlerim dağlandı benim, Dillerim lal oldu benim, Küskünüm gayrı Ellerim bağ oldu benim, Gözlerim dağ oldu benim, Dillerim lal oldu benim, Suskunum gayrı Bu yağmurlar gözlerimden akar gibidir Yüreğim bak kor ateşte yanar gibidir Ümitlenip boş hayale dalar gibidir

Hop diri diri dat diri Elindedir bağlama Kara gözlüm ağlama Bayramlık sözlerimi Cavır annene söyleme Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Susadım su isterim Bana pınar gösterin Pınar beni gandırmaz Ben yarimi isterim Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Haydindi deyzem dayım Gurusun ağzım dilim Ben ablanı gaçırcem Enişten olcam gayım Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hey Hey Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom Ben yarime ölüyom Hop diri diri dat dıri dat dom Ben yarimi seviyom Hop diri diri dat diri dat dom

Hadi gali sen de gel Bizim yaylalarımızın menevşesi top biter Arasında da yeşil türlü ot biter Haydin arkadaşlar da buradan gidelim Dirmil yaylasına da gülüm geze gidelim Kuyu dibi taş'lolur, öksüz gözü yaş'lolur Netcen anayı babayı, yar kokusu baş'kolur Yaylalardan ovalara a yarim in de gel Yayan değil kıratına a canım bin de gel Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, Davul zurna çalan geldi, ha de gali sen de gel Koyun geldi, kuzu geldi, okucudan yazı geldi, Hacosman'ın kızı geldi, ha de gali sen de gel Bacalardan duman geldi, arpa buğday saman geldi, Komşu köyden imam geldi ha de gali sen de gel Tarlalardan ayrık otu a yarim yol da Sarı inek gayıb'oldu a canım bul da gel