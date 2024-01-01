Sümer Ezgü

Yazmalı gelin Yazmam yazmalı gelin Gözler sürmeli gelin Yazmam yazmalı gelin Gözler sürmeli gelin Dağa taşa asumana Adın yazmalı gelin Adın yazmalı gelin Dağa taşa asumana Adın yazmalı gelin Adın yazmalı gelin Yazmalı gelin yaz mene Bir bahar bir yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Bir bahar bir yaz mene Aşkından deli oldum Gel etme bunca yaz mene Aşkından deli oldum Gel etme bunca naz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmana yaz adını Yağdıma sal yağdını Yazmana yaz adını Yağdıma sal yağdını Men sözümden dönersem Kır kolumu kanadımı Kır kolumu kanadımı Men sözümden dönersem Kır kolumu kanadımı Kır kolumu kanadımı Yazmalı gelin yaz mene Bir bahar bir yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Bir bahar bir yaz mene Aşkından deli oldum Gel etme bunca yaz mene Aşkından deli oldum Gel etme bunca yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene Yazmalı gelin yaz mene...

Ferayi erayidir Kızın Adı Ferayi Yar Yandım Aman Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi Türkmen Kızı Katarlamış Mayayı Yar Yandım Aman Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi Rinni Rinna Rinni Rinna Rinanay Rinanay Da Aman Da Yandım Ferayi Demirciler Demir Döver Tunç Olur Öf Yar Yandım Aman Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi Sevip Sevip Ayrılması Güç Olur Öf Yar Yandım Aman Esmer Yarim De Haydi Yandım Ferayi

El çek tabip El çek tabip sinem üstünden Ben benim derdimi bile bilmezsin (dertliyim vay) Yarem yürektendir yoktur ilacın Sen benim yaremi sarabilmezsin (dertliyim vay) * Yüzün güleçtir içerin hayın Çeken bilir bu sevdanın yayın (dertliyim vay) Yıktın viran ettin ömrüm sarayın Sen onun bir taşın örebilmezsin (dertliyim vay)

İlimon ektim İlimon ektim taşa (ilimon yar aman) Bitmedi kaldı kışa (oy oy) Kız ben seni alırdım (ilimon yar aman) Askerlik geldi başa (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy) * İlimon ektim düze (ilimon yar aman) Bitmedi kaldı yaza (oy oy) Kız ben seni alırım (ilimon yar aman) Tezkere geldi bize (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy) * Fındık serdim harmana (ilimon yar aman) Aşık oldum ben sana (oy oy) İkimizin derdini (ilimon yar aman) Yazdıralım fermana (oy oy) * İlimon değil nar gelsin (oy oy) Yandı da yürek kar gelsin (oy oy) Yarin beyaz kolları (ilimon yar aman) Sarıldıkça dar gelsin (oy oy)