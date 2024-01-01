Suna Konakçı

Bu Günlerde Halimi Bir Anlasan Şaşarsın Bugünlerde Halimi Bir Anlasan Şaşarsın Sel’olursun Gönlümde Gözlerimden Taşarsın Bir Türlü Çözemedim Bu Düğümü Yıllardır Ben Mi Sende Ölürüm Sen Mi Bende Yaşarsın

Buseler Vadeylemiştin Aşık-ı Hayranına Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrãnına Leblerin hatta kefil olmuştu bu ihsânına Sanma âşık isteğinden vaz geçerde boş kalır Sen inat et sevgilim âşık kefilinden alır

Sevdamı O Hülyalı Gözün Rengi Yarattı Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı Neşeyle geçen ömrü hayâl etti, arattı Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı

İstemem Seni Artık Gelsen de Olur Gelmesen De İstemem Seni Artık Gelsen De Olur Gelmesen De İstemem Seni Artık Gelsen De Olur Gelmesen De Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De *** Bir Bahar Akşamı Öptüğüm Eldedir Son Teselli Bir Bahar Akşamı Öptüğüm Eldedir Son Teselli Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De

Aklımı Başımdan Aldı Gözlerin Aklımı başımdan aldı gözlerin İçimde bir yara kaldı gözlerim Gözlerin gözlerin güzel gözlerin Gözlerin gözlerin siyah gözlerin O senin simsiyah yalan gözlerin Beni öldürecek inan gözlerin Gözlerin gözlerin güzel gözlerin Gözlerin gözlerin siyah gözlerin

Hicran Olacaksa Bu Aşkın Sonu Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Bırak git bağrımı delme boş yere Maksadın nâz edip üzmekse beni Gittiğin yerde kal, gelme boş yere *** Ne beni güldürdün ne kendin güldün Bu aşk da yazık doğarken öldü Maksadın nâz edip üzmekse beni Gittiğin yerde kal, gelme boş yere

Gözlerin Bir İçim Su Gözlerin bir içim su İçim yandı doğrusu Gözlerin bir içim su İçim yandı doğrusu Öpeyim gözlerinden Kalmaz gönül korkusu Öpeyim gözlerinden Kalmaz gönül korkusu Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Güzel sözlerine, yeşil gözlerine Hep aldanmışım Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Güzel sözlerine, yeşil gözlerine Hep aldanmışım Saçların ipek midir? İpek mi, çiçek midir? Saçların ipek midir? İpek mi, çiçek midir? Yoksa omuzlarına Düşen kelebek midir? Yoksa omuzlarına Düşen kelebek midir? Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Güzel sözlerine, yeşil gözlerine Hep aldanmışım Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Güzel sözlerine, yeşil gözlerine Hep aldanmışım Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Güzel sözlerine, yeşil gözlerine Hep aldanmışım Aman güzelim, canım güzelim Ben sana yanmışım Yeşil gözlerine, güzel...

Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden Yollarını Gözlüyorum Geceden Söz Söylesem Anlar Mısın Heceden * Var Git Güzel Var Git Kendi İşine Vefasızın Yüreğimde İşi Ne * Mühür Vurdum Gözündedir Kaştadır Bunca Emek Bunca Çaba Aşkadır Gurbet Elin Garipliği Başkadır