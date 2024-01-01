Ferit Sıdal Sözlü Eserler 1 Şarkı Sözleri
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Suna Konakçı
Ferit Sıdal Sözlü Eserler 1
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Bugünlerde Halimi Bir Anlasan Şaşarsın
Sel’olursun Gönlümde Gözlerimden Taşarsın
Bir Türlü Çözemedim Bu Düğümü Yıllardır
Ben Mi Sende Ölürüm Sen Mi Bende Yaşarsın
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Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrãnına
Leblerin hatta kefil olmuştu bu ihsânına
Sanma âşık isteğinden vaz geçerde boş kalır
Sen inat et sevgilim âşık kefilinden alır
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Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı
Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı
Neşeyle geçen ömrü hayâl etti, arattı
Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı
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İstemem Seni Artık Gelsen De Olur Gelmesen De
İstemem Seni Artık Gelsen De Olur Gelmesen De
Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De
Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De
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Bir Bahar Akşamı Öptüğüm Eldedir Son Teselli
Bir Bahar Akşamı Öptüğüm Eldedir Son Teselli
Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De
Gözden Akan Yaşları Silsen De Olur Silmesen De
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Aklımı başımdan aldı gözlerin
İçimde bir yara kaldı gözlerim
Gözlerin gözlerin güzel gözlerin
Gözlerin gözlerin siyah gözlerin
O senin simsiyah yalan gözlerin
Beni öldürecek inan gözlerin
Gözlerin gözlerin güzel gözlerin
Gözlerin gözlerin siyah gözlerin
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Hicrân olacaksa bu aşkın sonu
Bırak git bağrımı delme boş yere
Maksadın nâz edip üzmekse beni
Gittiğin yerde kal, gelme boş yere
***
Ne beni güldürdün ne kendin güldün
Bu aşk da yazık doğarken öldü
Maksadın nâz edip üzmekse beni
Gittiğin yerde kal, gelme boş yere
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Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu
Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu
Öpeyim gözlerinden
Kalmaz gönül korkusu
Öpeyim gözlerinden
Kalmaz gönül korkusu
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Saçların ipek midir?
İpek mi, çiçek midir?
Saçların ipek midir?
İpek mi, çiçek midir?
Yoksa omuzlarına
Düşen kelebek midir?
Yoksa omuzlarına
Düşen kelebek midir?
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Yeşil gözlerine, güzel...
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Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden
Yollarını Gözlüyorum Geceden
Söz Söylesem Anlar Mısın Heceden
*
Var Git Güzel Var Git Kendi İşine
Vefasızın Yüreğimde İşi Ne
*
Mühür Vurdum Gözündedir Kaştadır
Bunca Emek Bunca Çaba Aşkadır
Gurbet Elin Garipliği Başkadır
-
Durmadan Artsa Da Saçımda Aklar
Her Bahar Yeşeren Dallar Gibiyim
Sarmış Benliğimi Sevda Denen Şey
Duman Eksilmeyen Dağlar Gibiyim
***
Gönülde Bu Sevda Artar Eksilmez
Yare Ermesen De Ümit Kesilmez
Yürürüz Bir Yolda Sonu Bilinmez
Sevda Pınarında Çağlar Gibiyim