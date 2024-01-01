Acılar Gün ışığını fısıltılarında Gölgeleri kaybettim * Senle olmadan önce Aşkı böyle bilmezdim * Diner demişlerdi Hani ne zaman

Ağla Ağla Beni düşünüp Ağla Anılara sor, acılara sor Ağla * Ağla Kaderimize Ağla * Bizi ayıran o kara geceye o kara yazıma Ağla * Anla geri dönemem Anla * Senin olamam Anla

Bu Şehirde Bu şehrin ışıkları Bir yanar birde söner Gece sesi gündüz dumanı tüter Bir kalbim var Hiç ona benzeyemez Yanar sönmeyen ateş Ama tütemez Bilir misin bu şehirde Sana aşık biri var Biri var ve kalbimde İnceden bir, inceden bir sızı var, sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasada Bu şehirde sana aşık Sana tapan biri var Bilir misin bu şehirde Sana aşık biri var, biri var Gözünde yaş ve kalbimde İnceden bir sızı var, sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasada Bu şehirde sana aşık Sana tapan biri var Bu şehrin sokakları Bir dolar, bir boşalır Gece riya gündüz Yalanı yaşanır

Hata Bende Benim yüzünden yaşandı Bu kara ayrılık yalan mı? * Biz nasıldık Ne hale geldik? Yalan mı? * Neden bitsin dedim Bilmem ki * Nasıl çekip gittin Bilmem ki

Yüreğim Yanar Gönül ister her gece seni Hayal eder, bulamaz kimseyi Arar yerde gökte Bulamaz inan senin gibisi nerde? Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan Kaldı elimde boş bir şişe Deli ruhum serzenişte Düşünür dururum kendimce Duymaz duyamaz beni kimse Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan Yüreğim yanar Ah aman aman Seni bulamam inan Gözlerim kanar Ah aman aman Seni de yoramam inan

Unutamam Unutamam Odamda, gecemde benimlesin Unutamam seni * Her zaman aklımda, kalbimdesin Seviyorum seni Odam hayalinle dolu kafes örtülü perdesi * Neredesin Bekliyorum seni * Unutamam Odamda, gecemde benimlesin Unutamam seni * Sensiz olmuyor Yerin dolmuyor Tut ellerimi Gitme artık bir daha

Neredesin Allahım Karardı gökyüzü Yağmura susamış Yağmurun yerine Topraklar yaşla ıslanmış * Hak diye diye Kurumuş çeşmeler Bir yudum su akmıyor * Zulüm, rahmet eyliyor cana Neredesin Allah'ım, nerelerde

Hasretim Olsan da Hüzünler yazılır, gecelerime Çaresizlik seninle başlar * Paylaşamam seni, kendimle Yenilirim sevgiye Savaşırım ellerimle Kıyamıyorum ah, resimlerine * Gözlerin var O mahzun gözlerin Hani, o çocuksu gülüşün

Haydi Gel Aklıma düşersin ansızın Ah, bana yine gelenler gelir * Kapımdan geçer her gün yolların Ah, yine yüreğim dilinde

Palavra Aşk'ta bir aşık varmış Duruma göre B,C,DE Bazen peri masalıymış Bazen güler bazen de ağlatırmış * Birini seç haydi Sevdaymış, aşkmış hepsi palavra Ne derlerse desin inama Üzülürmüş ağlarmış aldırma Gez eğlen şu ölümlü dünyada