Unutamam Şarkı Sözleri
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Karardı gökyüzü
Yağmura susamış
Yağmurun yerine
Topraklar yaşla ıslanmış
*
Hak diye diye
Kurumuş çeşmeler
Bir yudum su akmıyor
*
Zulüm, rahmet eyliyor cana
Neredesin Allah'ım, nerelerde
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Ağla
Beni düşünüp
Ağla
Anılara sor, acılara sor
Ağla
*
Ağla
Kaderimize
Ağla
*
Bizi ayıran o kara geceye
o kara yazıma
Ağla
*
Anla
geri dönemem
Anla
*
Senin olamam
Anla
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Bu şehrin ışıkları
Bir yanar birde söner
Gece sesi gündüz dumanı tüter
Bir kalbim var
Hiç ona benzeyemez
Yanar sönmeyen ateş
Ama tütemez
Bilir misin bu şehirde
Sana aşık biri var
Biri var ve kalbimde
İnceden bir, inceden bir sızı var, sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasada
Bu şehirde sana aşık
Sana tapan biri var
Bilir misin bu şehirde
Sana aşık biri var, biri var
Gözünde yaş ve kalbimde
İnceden bir sızı var, sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasada
Bu şehirde sana aşık
Sana tapan biri var
Bu şehrin sokakları
Bir dolar, bir boşalır
Gece riya gündüz
Yalanı yaşanır
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Benim yüzünden yaşandı
Bu kara ayrılık yalan mı?
*
Biz nasıldık
Ne hale geldik?
Yalan mı?
*
Neden bitsin dedim
Bilmem ki
*
Nasıl çekip gittin
Bilmem ki
-
Gönül ister her gece seni
Hayal eder, bulamaz kimseyi
Arar yerde gökte
Bulamaz inan senin gibisi nerde?
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Kaldı elimde boş bir şişe
Deli ruhum serzenişte
Düşünür dururum kendimce
Duymaz duyamaz beni kimse
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
-
Unutamam
Odamda, gecemde benimlesin
Unutamam seni
*
Her zaman aklımda, kalbimdesin
Seviyorum seni
Odam hayalinle dolu kafes örtülü perdesi
*
Neredesin
Bekliyorum seni
*
Unutamam
Odamda, gecemde benimlesin
Unutamam seni
*
Sensiz olmuyor
Yerin dolmuyor
Tut ellerimi
Gitme artık bir daha
-
Hüzünler yazılır, gecelerime
Çaresizlik seninle başlar
*
Paylaşamam seni, kendimle
Yenilirim sevgiye
Savaşırım ellerimle
Kıyamıyorum ah, resimlerine
*
Gözlerin var
O mahzun gözlerin
Hani, o çocuksu gülüşün
-
Aklıma düşersin ansızın
Ah, bana yine gelenler gelir
*
Kapımdan geçer her gün yolların
Ah, yine yüreğim dilinde
-
Gün ışığını fısıltılarında
Gölgeleri kaybettim
*
Senle olmadan önce
Aşkı böyle bilmezdim
*
Diner demişlerdi
Hani ne zaman
-
Aşk'ta bir aşık varmış
Duruma göre B,C,DE
Bazen peri masalıymış
Bazen güler bazen de ağlatırmış
*
Birini seç haydi
Sevdaymış, aşkmış hepsi palavra
Ne derlerse desin inama
Üzülürmüş ağlarmış aldırma
Gez eğlen şu ölümlü dünyada
-
Duygularım hep sana yolcu
Sensizlikse hep bana doğru
Böyle hasretlik olur mu
*
Yine tek başıma kalır gönlüm
Aşkın kırık bahar dalları
Sensizliğim gelir aklıma
Yine tek başıma kalır gönlüm
*
Özlerim Seni çok özlerim
Sevginin yolunu gözlerim
Ne olur ah etme sevgilim
-