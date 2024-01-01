Affeyle Suçum Ey Güli Ter Şarkı Sözleri
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Sünev Çokgürses
Affeyle Suçum Ey Güli Ter
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Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma
Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma
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Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma
Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma
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Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma
Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma
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Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma
Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma