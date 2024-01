Super Junior

눈부신 Moonlight 또 다른 밤의 시작 하얗게 잘 다려 입은 Y-Shirt 쇼윈도에 비친 내 모습 맘에 들어 예감이 좋은 걸 *** Now Girl, I’m dy-dy-dy-dying 널 원하는 나를 No de-de-denying 흔들림 없이 표정 말투 하나 하나 We are gentlemen 감아 감아 눈을 감아 바로 오늘 밤에 *** 너의 향길 따라 네 주윌 맴돌다 난 단숨에 파고들어 너를 사로잡을 기회를 노려 *** 네 맘을 훔칠 Black Suit 날 향해 빛난 너의 루즈 아찔한 느낌 Move it up 손짓 하나로 빠져들게 해 심장이 터져버릴 듯한 Mood 이 밤을 훔칠 Black Suit *** 날 쫓는 Light 아래 멈춘 그림자 베일에 가려있던 진짜 날 알고 싶다면 운명처럼 넌 내 손을 잡아 시작돼버린 우리의 시간 *** Girl, I’m dy-dy-dy-dying 날 원하는 너를 No de-de-denying 흔들림 없이 너를 향해 걸어가 Just like a gentleman 안아 안아 품에 안아 바로 오늘 밤에 *** 아름다운 실루엣 사라지기 전에 난 깊숙이 파고들어 너를 사로잡을 기회를 노려 *** 네 맘을 훔칠 Black Suit 날 향해 빛난 너의 루즈 아찔한 느낌 Move it up 손짓 하나로 빠져들게 해 심장이 터져버릴 듯한 Mood 이 밤을 훔칠 Black Suit *** 닿을 듯 선명한 너의 입술 그 위로 쏟아지던 내 맘이 너를 원해 너를 안고 Dancing in the dark 아무도 몰래 모두 잊고 따라와 Yeah Yeah Yeah 오직 나만 가득 담긴 너의 눈동자 귓가의 속삭임 숨결마저 떨려 와 빈틈을 보인 그 순간 *** 심장을 훔친 Black Suit 옷깃에 번진 너의 루즈 아찔한 느낌 Heat it up 밤이 새도록 타오르게 해 숨소리조차 데일 듯한 Mood 이 밤을 훔칠 Black Suit *** 이대로 날 놓치지 마 Hey 기횐 다시 오지 않아 Heat it up 밤이 새도록 널 흔들려 해 숨소리조차 데일 듯한 Mood 날 잊지 못하게 네 맘을 훔칠 Black Suit