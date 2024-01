Super Junior

뜨거워진 태양은 온 세상을 달궈 놔 정신은 아찔해지고 걸음도 비틀대는 걸 Yah 데어버린 네 맘이 스쳐가도 쓰리지 숨을 내쉬는 법까지 잊어버릴 것만 같지 *** 이미 달아오른 공기는 Yeah You just let it burn Yeah You just let it burn 사막 속 단 하나의 그림자 환상이 아닌 그 Real 지금 네겐 *** 바로 내가 Oasis 천국으로 와 Sweet just like a Mango, It feels so nice 입에 닿는 순간 녹아내려 가 Sweet just like a Mango 날 원해 봐 *** La La La La Like La La La La Like That's what you want *** 지구의 반을 돌아도 열기뿐인 온실 속 아직 멀기만 밤은 또 더디게 걷는 중인 걸 *** 쉽게 식지 않는 거리는 Yeah You just let it burn Yeah You just let it burn 끝없는 도로 위의 그늘막 신기루 아닌 그 Real 지금 네겐 *** 바로 내가 Oasis 천국으로 와 Sweet just like a Mango, It feels so nice 입에 닿는 순간 녹아내려 가 Sweet just like a Mango 날 원해 봐 *** La La La La Like La La La La Like That's what you want *** La La La La Like La La La La Like That's what you want *** 편히 기대 쉴 어깨도 너를 식혀줄 손길도 모두 준비되어 있어 I can give it to you, give it to you, give it 네 주윌 둘러봐 지금 이보다 완벽한 장소는 없을 테니까 Just give it to you, give it to you, give it to you *** 다 채워 줄게 뭘 마셔도 매일 가시지 않아 미칠 듯한 갈증도 Yeah Yeah 반짝거리는 파도가 밀려오는 착각이 아닌 Real 네 눈앞에 *** 찾아 헤맨 Oasis 지금 달려와 Sweet just like a Mango, It feels so nice 망설이지 말고 뛰어 들어 봐 Sweet just like a Mango 날 원해 봐 *** La La La La Like La La La La Like That's what you want *** La La La La Like Sweet just like a Mango 날 원해 봐