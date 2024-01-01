Super Junior

Mango Şarkı Sözleri
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뜨거워진 태양은
온 세상을 달궈 놔
정신은 아찔해지고
걸음도 비틀대는 걸 Yah
데어버린 네 맘이
스쳐가도 쓰리지
숨을 내쉬는 법까지
잊어버릴 것만 같지
***
이미 달아오른 공기는
Yeah You just let it burn
Yeah You just let it burn
사막 속 단 하나의 그림자
환상이 아닌 그 Real
지금 네겐
***
바로 내가 Oasis 천국으로 와
Sweet just like a Mango, It feels so nice
입에 닿는 순간 녹아내려 가
Sweet just like a Mango 날 원해 봐
***
La La La La Like
La La La La Like
That's what you want
***
지구의 반을 돌아도
열기뿐인 온실 속
아직 멀기만 밤은 또
더디게 걷는 중인 걸
***
쉽게 식지 않는 거리는
Yeah You just let it burn
Yeah You just let it burn
끝없는 도로 위의 그늘막
신기루 아닌 그 Real
지금 네겐
***
바로 내가 Oasis 천국으로 와
Sweet just like a Mango, It feels so nice
입에 닿는 순간 녹아내려 가
Sweet just like a Mango 날 원해 봐
***
La La La La Like
La La La La Like
That's what you want
***
La La La La Like
La La La La Like
That's what you want
***
편히 기대 쉴 어깨도
너를 식혀줄 손길도
모두 준비되어 있어
I can give it to you,
give it to you, give it
네 주윌 둘러봐
지금 이보다
완벽한 장소는 없을 테니까
Just give it to you,
give it to you, give it to you
***
다 채워 줄게
뭘 마셔도 매일 가시지 않아
미칠 듯한 갈증도 Yeah Yeah
반짝거리는 파도가 밀려오는
착각이 아닌 Real
네 눈앞에
***
찾아 헤맨 Oasis 지금 달려와
Sweet just like a Mango, It feels so nice
망설이지 말고 뛰어 들어 봐
Sweet just like a Mango 날 원해 봐
***
La La La La Like
La La La La Like
That's what you want
***
La La La La Like
Sweet just like a Mango 날 원해 봐